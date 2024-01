A importância dos aminoácidos na melhora do desempenho físico

Para aqueles que treinam frequentemente, pode ser recomendado o uso de alguns aminoácidos, que são os blocos de construção das proteínas e ajudam no funcionamento do organismo.

A alanina, a leucina e a prolina são três aminoácidos que auxiliam na recuperação, resistência e construção de massa muscular quando combinadas com outros aminoácidos, carboidratos ou proteína de soro de leite. “Os suplementos de aminoácidos são ideais para usar durante o pós-treino, já que podem ser ingeridos de maneira rápida e eficaz quando o corpo precisar”, explica a nutricionista e gerente da Ajinomoto do Brasil, Marilia Zagato.

Os aminoácidos essenciais são um grupo de nutrientes que o organismo não produz por conta própria, sendo necessária a ingestão por meio de alimentação ou suplementação. Após a prática de exercício, o corpo precisa de proteínas para manter o bom funcionamento.

Dentre os alimentos que contribuem com essa reposição de proteínas estão as carnes, ovos, peixes, soja e laticínios. “Os aminoácidos isolados são absorvidos de forma mais rápida no organismo”, afirma a especialista.

“A recomendação de uso desses suplementos é para atletas, pessoas com deficiência na ingestão de proteínas, em casos de dietas restritivas, e para idosos. Geralmente, esses produtos são formulados para conter todos os aminoácidos de forma equilibrada e podem ser absorvidos para a corrente sanguínea em 20 a 30 minutos”, afirma a nutricionista.

Formado por leucina, isoleucina e valina, o popular BCAA é utilizado para estimular o ganho de massa magra. A junção destes compostos, a uma alimentação balanceada e a uma rotina disciplinada de exercícios físicos ajuda no aumento de massa, manutenção muscular e desempenho.

Para estabelecer a combinação ideal de aminoácidos que se adapte melhor à rotina, é crucial consultar um profissional especializado. “O acompanhamento é necessário para assegurar que os esforços sejam direcionados de maneira eficaz e resultem em benefícios concretos para a saúde e desempenho físico”, conclui a especialista.

