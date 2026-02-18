O Grupo Havan divulgou o balanço financeiro de 2025 com números grandiosos e o melhor desempenho da história. Com crescimento em todos os indicadores, a empresa registrou recordes de faturamento, fluxo de clientes e lucro, em um ano considerado espetacular pela direção.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Ao longo de 2025, a Havan inaugurou sete megalojas e ampliou a presença no varejo nacional ao levar a marca para diversas regiões do país.

O faturamento chegou a R$ 18,5 bilhões, um crescimento de mais de 16% em relação a 2024 e a maior marca já registrada pela empresa. O resultado reflete o aumento do número de clientes e o desempenho das vendas ao longo do ano.

O grande destaque do ano foi o lucro líquido, que atingiu incríveis R$ 3,5 bilhões.

Para o dono da Havan, Luciano Hang, os números confirmam a força da cultura da empresa e o empenho das pessoas que fazem parte do negócio.

“2025 foi um ano com muitos obstáculos, mas conseguimos com muito trabalho e resiliência superar os desafios. Na Havan, sempre acreditamos que lucro e alegria caminham juntos. Não buscamos o lucro a qualquer custo. Mas, quando colocamos esses dois valores lado a lado, os resultados aparecem. E 2025 foi um ano para comemorar”.

Segundo Hang, o desempenho recorde é fruto do trabalho conjunto de colaboradores, fornecedores e clientes.

“Batemos recordes de faturamento, de fluxo de clientes e tivemos o maior lucro da nossa história. Isso é fruto do empenho da nossa equipe, da parceria com fornecedores e da confiança dos clientes. Foi um ano extraordinário”.

Com os resultados de 2025, a empresa já projeta metas ainda mais ousadas para 2026, quando completa 40 anos de história. A expectativa é chegar a 200 megalojas, estar presente em todos os estados brasileiros, alcançar 25 mil colaboradores e atingir faturamento de R$ 22 bilhões.

Fala Véio da Havan

“Em 2026, a Havan completa 40 anos, e queremos celebrar essa trajetória com ainda mais crescimento. As metas são ambiciosas, como sempre foram, mas temos um time preparado. Nosso objetivo é continuar levando alegria, gerando emprego e desenvolvimento por todo o Brasil”, conclui Luciano Hang.

Leia + sobre economia, emprego e mercado