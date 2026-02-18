O vereador Juninho Jr Dias protocolou um requerimento na Câmara Municipal solicitando informações à Prefeitura sobre a divulgação do calendário oficial de eventos culturais do Município.

No documento, o parlamentar questiona se existe um calendário cultural oficial atualizado, onde ele está disponível ao público, quais meios de comunicação estão sendo utilizados para divulgação e se há planejamento antecipado para informar os eventos à população. Também foi levantada a importância de integração com escolas e entidades culturais locais.

Fala JR Dias

“Nosso objetivo é assegurar que a população tenha acesso claro e antecipado às informações culturais da cidade, permitindo planejamento, participação e valorização das iniciativas locais”, destacou o vereador Juninho Dias.

A iniciativa busca garantir maior transparência, organização e acesso da população às atividades culturais realizadas na cidade, além de fortalecer o turismo e a participação comunitária.