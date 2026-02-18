A apresentadora Rachel Sheherazade usou as redes sociais para criticar reportagem da revista Veja que colocou Virgínia como ‘mulher mais relevante do Brasil’.

Falou Sheherazade

“Quando uma revista divulga que a mulher mais relevante do país é uma influenciadora de jogos de azar, ela rebaixa todas as mulheres brasileiras… Tatiana pode ganhar o Nobel de Medicina, mas ainda assim, para a mídia brasileira, ela é irrelevante.”

A professora e pesquisadora Tatiana Coelho é reconhecida internacionalmente pela cura da tetraplegia, mas não é reconhecida no Brasil porque não faz propaganda do jogo do tigrinho, como a Virgínia.

