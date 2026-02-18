Foto de arquivo (rede social)

Morreu na manhã desta quarta-feira a segunda vítima de acidente na terça de carnaval em Americana. A também adolescente Lídia Moraes Aguiar, de 15 anos, vítima de politrauma, que estava internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) em estado gravíssimo, faleceu.

A equipe médica do Hospital Municipal empenhou todos os esforços possíveis para estabilizá-la, mas, apesar das tentativas, não foi possível reverter seu quadro.

O hospital lamenta profundamente a perda e se solidariza com a família, oferecendo apoio e acolhimento neste momento de dor.

Sophia, 3a adolescente

A paciente Sophia Isabelle Andrade, 15 anos, vítima de politrauma, permanece internada em leito de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Foi submetida ontem a procedimento cirúrgico de emergência e, no momento, encontra-se clinicamente estável e consciente.

O ACIDENTE- O motorista, um homem de 40 anos, foi detido por embriaguez ao volante. Segundo a Polícia Militar, o Vectra seguia pela Avenida Monsenhor Bruno Nardini quando perdeu o controle e colidiu lateralmente com o poste. No veículo estavam o condutor, a esposa, a filha de 15 anos e outras adolescentes entre 15 e 16 anos.

MARIA EDUARDA MORREU NO LOCAL– Maria Eduarda de Souza Almeida chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Ela era moradora do Jardim Terramerica.

