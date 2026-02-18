Empresas já usam robôs humanoides para ganhar eficiência e reduzir custos

Tecnologias baseadas em IA e automação inteligente transformam operações corporativas e gestão de processos

Leia + sobre tecnologia e ciência

Robôs humanoides estão deixando os laboratórios e ganhando espaço no ambiente corporativo. Combinando inteligência artificial e automação inteligente, essas soluções vêm sendo adotadas por empresas que buscam mais eficiência operacional, redução de custos e maior previsibilidade nos processos. Um levantamento da McKinsey aponta que a Automação de Processos Inteligentes pode aumentar a eficiência em até 30% e reduzir despesas operacionais em até 25%.

Um exemplo dessa transformação é o robô humanoide multifuncional da fabricante chinesa Unitree, importado para o Brasil pela Gohobby, principal distribuidora de drones da América Latina. Desenvolvido para realizar atividades repetitivas de forma precisa, o equipamento conta com API de desenvolvimento, possibilitando a criação de soluções de reconhecimento facial e de voz, entre outras, o que permite uma interação eficiente com pessoas e o ambiente ao seu redor.

Segundo Adriano Buzaid, CEO da Gohobby, o robô contribui diretamente para a otimização de tarefas e o aumento da produtividade em diferentes funções, que vão desde recepção e atendimento ao cliente até suporte em ambientes comerciais.

“A Gohobby tem como propósito antecipar o futuro e tornar as novas tecnologias acessíveis ao mercado brasileiro. O humanoide se movimenta com agilidade em diferentes tipos de terreno, o que permite a aplicação em diversos setores como indústrias, centros de distribuição, hospitais e operações de serviços”, afirma.

Cão-robô reforça segurança e fiscalização para monitoramento dentro das empresas

A Gohobby também trouxe os cães-robôs GO2 e B2, equipados com inteligência artificial, sensores avançados e câmeras de alta resolução, utilizados para inspeções técnicas, supervisão de áreas amplas, segurança patrimonial e operações em ambientes de risco.

Os modelos GO2 e B2 operam de forma autônoma ou por controle remoto, reduzindo a exposição humana em atividades sensíveis, como suporte a operações de socorro e apoio a ações de resgate e monitoramento em plataformas industriais, minas, fábricas e áreas afetadas por desastres. A adoção desses equipamentos contribui diretamente para a redução de riscos operacionais e para o fortalecimento das práticas de segurança corporativa.

“Esses produtos representam um avanço concreto da robótica inteligente aplicada aos negócios. O cão-robô, também, vem se consolidando como um recurso estratégico para marketing e comunicação institucional. Sua presença inovadora gera alto engajamento em feiras e eventos, ampliando a visibilidade e o posicionamento das marcas”, conclui Buzaid.

Sobre a Gohobby

Atuando no mercado brasileiro desde 2010, a Gohobby é a maior importadora e distribuidora de drones no Brasil e na América Latina, e foi a primeira empresa a trazer e operar um “carro-voador” no Brasil. A empresa é uma figura proeminente no mercado brasileiro de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANT), especializada na importação e distribuição de aeronaves, oferecendo soluções inovadoras para uma ampla variedade de setores e necessidades, como negócios, agronegócio, indústria, transporte de passageiros, entre outros.

A empresa tem crescido, em média, 100% ao ano desde sua fundação e pretende chegar ao marco de meio bilhão de reais em faturamento anual até 2028, com o melhor time do Brasil. Em 2011, a empresa tornou-se a primeira importadora de drones no Brasil.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP