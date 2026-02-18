Tivoli recebe a partir desta sexta-feira a Power Pong, evento de experiência aberta de tênis de mesa

Ação inédita acontece próximo à Centauro e convida o público a conhecer uma das modalidades esportivas mais democráticas do mundo

Leia + sobre diversão e arte

O Tivoli Shopping será palco, pela primeira vez da Power Pong, um evento aberto de Tênis de Mesa, iniciativa que tem como objetivo apresentar ao público os benefícios e a dinâmica dessa modalidade esportiva ainda pouco difundida no Brasil. A ação, que acontecerá a partir desta sexta-feira, dia 20, próximo à Centauro, é gratuita e aberta a participantes de diferentes idades. A programação conta, ainda, com participação do atleta olímpico Giuliano Flint Peixoto.

Reconhecido como um esporte democrático, acessível e inclusivo, o tênis de mesa permite a prática entre pessoas de diferentes idades, já que não há contato físico direto entre os jogadores.

Além de ser uma atividade dinâmica e divertida, o esporte oferece inúmeros benefícios, como:

Desenvolvimento da coordenação motora

Auxílio no emagrecimento

Estímulo à socialização

Melhora da capacidade cognitiva

Integração entre diferentes gerações

“Receber esse evento aberto de Tênis de Mesa reforça nosso compromisso em ampliar as opções de lazer e esporte para o público. Queremos proporcionar experiências diferenciadas, que estimulem a convivência e o cuidado com a saúde”, destaca Paula Funichello, coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping.

Durante o evento, serão disponibilizados mesa, raquetes e bolinhas, permitindo que qualquer interessado participe gratuitamente. Para jogar, basta informar nome completo e telefone no local.

O sistema de partidas seguirá o formato dinâmico utilizado em escolas: quem fizer cinco pontos permanece na mesa, enquanto o adversário cede lugar ao próximo participante, garantindo que todos tenham a oportunidade de jogar.

“Nosso objetivo é levar ao público o conhecimento sobre o tênis de mesa, uma modalidade que traz inúmeros benefícios físicos e cognitivos. Queremos mostrar que é um esporte para todos, independente da idade”, destaca Janderry Angélica Oliveira Taliani, sócia proprietária da Power Pong.

Evento terá participação de atleta olímpico

O evento contará, em alguns dias da programação, com a presença do atleta olímpico Giuliano Flint Peixoto, embaixador da marca Power Pong, que realizará momentos de bate-bola com os visitantes do shopping.

O atleta, que é de Americana, representou o Brasil nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, competindo nas duplas masculinas. Além disso, participou do Campeonato Mundial, Campeonato Latino-Americano e foi campeão brasileiro. Atualmente, atua como professor de esportes de raquete.

A data da participação do atleta será divulgada nas redes sociais do shopping.

📌 Serviço

Power Pong – Tênis de Mesa

📅A partir de 20 de fevereiro de 2026, de sexta-feira a domingo.

⏰Sexta e sábado, das 13h às 21h | Domingo, 13h às 20h

📍Próximo à Centauro | Tivoli Shopping

🎟️ Participação gratuita

📝 Inscrição no local, mediante cadastro de nome e telefone

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP