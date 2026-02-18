*Vereadores manifestam protesto contra escola de samba por apresentação considerada ofensiva à comunidade cristã*

O vereador Carlos Fontes protocolou, nesta quarta-feira (18), a Moção de Protesto nº 142/2026, assinada também pelos outros 18 parlamentares barbarenses, documento por meio do qual manifestam repúdio contra apresentação da escola de samba Acadêmicos de Niterói, durante o Carnaval do Rio de Janeiro, na Marquês de Sapucaí, considerada ofensiva à comunidade evangélica e católica.

Fala vereador Fontes

O autor explica que a ala intitulada “neoconservadores em conserva” retratou fiéis simbolicamente em “latas de conserva”, com alegações de ridicularização pública, incluindo o uso da Bíblia e a inserção de símbolos religiosos em contexto político, elementos interpretados por ele como vexatórios.

“A representação ultrapassou os limites da liberdade artística, configurando desrespeito à fé cristã”, afirma Carlos Fontes, destacando que parlamentares federais já protocolaram representação junto à Procuradoria-Geral da República solicitando investigação sobre o caso. Na moção, ele cita dispositivos da Constituição Federal que asseguram a liberdade religiosa e a inviolabilidade de consciência e de crença e menciona a Lei nº 7.716/1989, que tipifica crimes resultantes de discriminação por religião, além do artigo 208 do Código Penal Brasileiro, a respeito do vilipêndio a ato ou objeto de culto religioso.

“As igrejas e comunidades evangélicas e católicas desempenham papel social relevante em Santa Bárbara d’Oeste ao promover ações assistenciais, apoio espiritual e fortalecimento familiar”, ressalta Fontes, reforçando o compromisso da Câmara com a convivência democrática e o respeito à liberdade religiosa. Após a aprovação, a moção será encaminhada aos organizadores do desfile, ao Palácio do Planalto, ao Congresso Nacional e ao Ministério da Educação para ciência e providências cabíveis.