Carnaval tem tentativa de furto em agência bancária de Sumaré

Homem foi flagrado revirando móveis dentro de unidade da Caixa Econômica Federal; feriadão teve oito presos por vários crimes na região

O 48º Batalhão de Policiamento Militar do Interior (48º BPM/I) registrou uma série de ocorrências entre domingo (15) e terça-feira (17) em cidades da região, com destaque para uma tentativa de furto a banco em Sumaré. Ao todo, oito pessoas foram presas e um adolescente acabou liberado ao responsável legal. Os casos envolvem crimes de tentativa de furto qualificado, tráfico de drogas, receptação e adulteração de veículo, porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

Na noite de segunda-feira (16), durante patrulhamento tático em Sumaré, a Polícia Militar recebeu denúncia via 190 sobre um furto em andamento na agência da Caixa Econômica Federal, na Avenida Emílio Bosco, no Jardim Morumbi.

Agência

No local, os policiais flagraram um homem dentro da agência, revirando móveis. As portas estavam abertas e calçadas para facilitar a ação. O suspeito foi detido no interior do prédio. Com ele foram encontrados dois celulares Samsung (modelos Galaxy A54 e S22), dois notebooks da marca Positivo, 13 cartões de benefícios do INSS, três cartões de crédito, um aparelho de som, um fone de ouvido com logotipo da instituição e um envelope bancário.

Pela natureza da agência bancária, a ocorrência foi apresentada na Delegacia da Polícia Federal em Campinas, onde o acusado permaneceu preso.

Tráfico de drogas: quatro prisões e um menor apreendido

O tráfico de drogas foi o tipo criminal mais recorrente nas ações do 48º BPM/I no período

Em Sumaré, no bairro Vila Vale, um homem foi preso com 0,411 kg de cocaína, 0,006 kg de maconha e R$ 115,00 em dinheiro. No Jardim Denadai, dois indivíduos foram detidos após tentativa de fuga no Condomínio Gênova. Foram apreendidos 0,454 kg de cocaína, 0,372 kg de maconha, 0,028 kg de crack, 0,008 kg de dry e R$ 894,00. Um deles permaneceu à disposição da Justiça e o outro, menor de idade, foi liberado ao responsável legal.

Ainda em Sumaré, no Jardim Cidade Nova, um homem foi preso com 0,222 kg de cocaína, 0,226 kg de maconha, 0,028 kg de crack, 0,018 kg de dry e R$ 76,00 em dinheiro. Já no Jardim Basilicato, outro suspeito foi detido com 0,102 kg de cocaína, 0,034 kg de maconha, 0,042 kg de crack e R$ 20,00.

Receptação, arma e violência doméstica

Em Hortolândia, no Jardim Boa Esperança, um homem foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Ele confessou ter recebido um carro em processo de adulteração para guardar, mediante pagamento.

Em Monte Mor, no Jardim Paviotti, um indivíduo foi preso por porte ilegal de arma de fogo após ser flagrado com um revólver calibre .32 com numeração suprimida e duas munições intactas em uma adega.

Já no Loteamento Primavera, em Sumaré, um homem de 25 anos foi preso por violência doméstica após agredir a companheira, de 30 anos, e ameaçá-la com uma faca. A vítima relatou ainda ter recebido mensagens com ameaças e demonstrou temor por sua integridade e de familiares.

Todas as ocorrências foram encaminhadas aos respectivos plantões policiais, com os autores permanecendo à disposição da Justiça.

