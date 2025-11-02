Hemodiálise do HM entra no clima de Halloween e leva descontração a pacientes

A equipe da Hemodiálise do Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, entrou no clima do Halloween e promoveu, nesta sexta-feira (31), uma ação especial para alegrar o dia dos pacientes durante o tratamento. Com fantasias, decoração temática e muita animação, a unidade transformou o ambiente em um espaço de leveza e descontração, sem deixar de lado o cuidado e a atenção.

A iniciativa teve como objetivo tornar o momento do tratamento mais acolhedor, reforçando o vínculo entre equipe e pacientes e mostrando que a empatia e o bom humor também fazem parte do processo de cuidado. Durante o dia, os pacientes participaram de brincadeiras, tiraram fotos com a equipe e receberam pequenas lembranças preparadas especialmente para a data. A ação contou com o envolvimento de toda a equipe multiprofissional do HM, que se uniu para criar um ambiente festivo e afetivo.

De acordo com a coordenadora da Hemodiálise, Ariane Santos, ações como essa ajudam a fortalecer o bem-estar emocional dos pacientes, que passam várias horas por semana na unidade. “Cada detalhe foi pensado com carinho para que eles se sentissem acolhidos e pudessem sorrir um pouco mais. O tratamento é desafiador, mas quando conseguimos trazer alegria e leveza, o resultado é muito positivo para todos”, destacou.

Mais do que uma comemoração simbólica, o Halloween na Hemodiálise reforçou o compromisso da unidade com o cuidado humanizado, que valoriza não apenas a saúde física, mas também o bem-estar emocional e social dos pacientes.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

