Motta quer voto distrital misto, mas só pra 2030

A Câmara dos Deputados se prepara para instituir o voto distrital misto para deputados. O projeto de reforma política que mudará o sistema eleitoral brasileiro dever ser votado nas próximas semanas.

O objetivo anunciado é dificultar o ingresso de membros de facções criminosas no Legislativo, conforme debate em curso. A expectativa é de que o texto seja votado ainda neste ano pelo Congresso Nacional, segundo informações do jornal Valor Econômico.

2 projetos Voto Distrital já foram aprovados

Existem já dois projetos aprovados para o voto distrital. Em 2020, o TSE havia ‘convocado’ a Câmara para regulamentar os projetos de voto distrital já aprovados na década passada, mas a Pandemia da Covid 19 fez com que os trabalhos fossem abortados.

Atualmente, o sistema eleitoral para deputados segue o formato de “lista aberta”, em que o eleitor escolhe seu candidato em um cardápio amplo. No sistema proposto de voto distrital misto, o eleitor votaria duas vezes: uma em um candidato de seu distrito e outra em um partido de sua preferência. Metade das cadeiras seria preenchida pelos mais votados em cada distrito; a outra metade, pela proporcionalidade partidária, com base no total de votos recebidos.

O relator da proposta, deputado Domingos Neto (PSD-CE), sinalizou, no entanto, que a ideia poderá ser de voto único, onde ao votar em um candidato o eleitor automaticamente vota também no partido ao qual o candidato pertence. “Mais de 80% do eleitor nem lembra em quem votou. Vivemos uma crise de representação gigantesca. Como existem milhares de candidatos em cada estado, o candidato que eventualmente veio do crime organizado você não sabe nem quem é”, afirmou.

