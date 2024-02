Vice Prefeito de Sumaré, Henrique do Paraíso participou

na Avenida Paulista de uma das maiores manifestações já vistas na história recente do país. O clima era de fervor e engajamento político, com faixas, bandeiras e discursos que refletiam a busca por liberdade, pátria, fé e justiça.

Dentre os presentes, destacou-se a participação significativa de centenas de políticos e líderes da Direita Brasileira, incluindo o Vice-prefeito de Sumaré-SP, Henrique do Paraíso, que compareceu ao evento e foi responsável pela representatividade da cidade de Sumaré-SP no ato, figurando os milhares de sumareenses que puderam se sentir representados pelo vice.

Em seu discurso, Henrique ressaltou a importância da manifestação como um ato em prol da Liberdade, da Justiça e Fé, e criticou as perseguições políticas que vêm ocorrendo no país.

“Estamos aqui hoje para reafirmar nosso patriotismo e compromisso com o Estado de Direito, em defesa da liberdade, dos princípios cristãos e dos valores que fundamentam a família brasileira. A presença massiva de sumareenses nesta manifestação é um testemunho do nosso anseio por um país onde a liberdade, o patriotismo e a justiça prevaleçam. Estamos unidos em defesa de um Brasil que respeita as instituições e que garante os direitos fundamentais de todos os cidadãos”, declarou Henrique do Paraíso.

O evento teve como ponto alto a chegada do ex-presidente Jair Bolsonaro por volta das 15 horas. Visivelmente emocionado ao se deparar com a enorme multidão que o aguardava, Bolsonaro expressou sua gratidão aos apoiadores, ressaltando a importância do momento para o fortalecimento da democracia e para a defesa dos valores que, segundo ele, estão sendo ameaçados.

Além disso, Henrique citou a importância do ato que teve como objetivo solicitar liberdade e anistia em relação aos eventos ocorridos em 8 de janeiro, marcados por protestos e incidentes que resultaram em confrontos e detenções.

A manifestação transcorreu de forma pacífica, com discursos inflamados e cantos de apoio aos valores democráticos ecoando por toda a extensão da Avenida Paulista. Para muitos dos presentes, o evento representou não apenas um ato de apoio político, mas também um gesto de resistência e de defesa daquilo que acreditam ser os interesses fundamentais do país.

