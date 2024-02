Dengue: agentes visitam 750 imóveis no Zanaga durante “Dia D”

Os agentes de controle de endemias visitaram 750 imóveis e recolheram cerca de 500 quilos de potenciais criadouros no “Dia D” de mobilização contra a dengue, realizado no bairro Antônio Zanaga, no sábado (24), em parceria com a EPTV. Durante a mobilização, a equipe também realizou panfletagem e distribuiu cartazes em 25 estabelecimentos comerciais.

No decorrer desta semana, os agentes seguem com os trabalhos do mutirão contra a dengue, dando prosseguimento às ações de controle. O mutirão faz parte da campanha “Americana contra a dengue – Um mosquito não é mais forte que uma cidade inteira”. A ação também já passou pelos bairros Cidade Jardim, Vila Mathiensen, Jardim das Flores, Jardim Lilases, Jardim dos Lírios e Praia Azul.

LEIA + NOTÍCIAS aqui no site

“Nós utilizamos o mutirão, que já estava em andamento no município, para otimizar as ações de mobilização no Zanaga. Os trabalhos foram muito produtivos e a população recebeu bem os agentes. Agora o trabalho de remoção de criadouros prossegue durante toda a semana no bairro”, explica o coordenador da Vigilância Ambiental, Antônio Jorge da Silva Gomes.

Além do mutirão, a campanha engloba ações como revisão e atualização do fluxo de manejo clínico e coleta de exames para diagnóstico, mobilização junto às escolas municipais e estaduais, distribuição de folhetos e cartazes, visitas de casa em casa com remoção de criadouros e orientações e atividades educativas em locais de grande circulação de pessoas.