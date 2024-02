Rapaz de 20 cai as 20h20 no Romano por tráfico

Um rapaz de 20 anos foi detido por tráfico de drogas

na noite desta segunda-feira em Santa Bárbara d’Oeste. O caso aconteceu no Conjunto Habitacional Roberto Romano e a ação de repressão foi da equipe de Apoio Tático (AT) da Guarda Municipal.

A equipe AT José, Villalon, Andrade e Gabriel, abordou um homem por volta das 20h20 na rua Jorge Juventino de Aguiar.

Na averiguação e checagem junto ao investigado, foram apreendidos 195 pinos com cocaína e encontrados R$ 451 em dinheiro.

O rapaz foi detido e encaminhado para o Plantão Policial, onde o delegado determinou prisão em flagrante por tráfico de drogas.

