Famosos e anônimos voltaram a cobrar das autoridades e órgãos públicos ações para combater os casos de tráfico de menores e exploração sexual infantil na Ilha de Marajó, no Pará. A sensitiva Izadora Morais, conhecida por prever o futuro de celebridades, já havia falado sobre isso, antecipando um caos.

Nas redes sociais, ela provou o acerto. Izadora foi a primeira sensitiva a falar sobre a Ilha de Marajó no podcast ‘3 Irmãos’ em maio do ano passado. Antes disso, a então ministra Damares Alves havia alertado sobre a situação no Pará, mas nada tinha sido mostrado ou provado.

Na época, a vidente alertou sobre casos de desaparecimento de crianças e adolescentes. Disse que viria à tona casos de exploração infantil e o envolvimento de políticos desde o antigo governo. Para ela, os casos são mais comuns do que se imaginam e o futuro será ainda de mais tristeza.

“Vejo a situação piorando. Existem muitas pessoas por trás desse esquema, é uma quadrilha mesmo, incluindo deputados. E alguns órgãos não fazem nada, se calam totalmente, por medo. Existe uma pressão política. Ali, além de prostituição e pornografia, vejo um intenso tráfico de órgãos, até cabelos eles arrancam de crianças para vender. É um futuro triste”, prevê.

A sensitiva ainda não prevê o fim dos abusos na região e diz que o governo terá que se dedicar muito para ampliar as ações de direitos humanos. “As cartas não mostram um final feliz, pelo menos por enquanto. Essa situação vai se arrastar. É triste, mas é um alerta para as autoridades terem mais pulso firme. Lamento por tudo isso. O fim dos exploradores será cruel”.