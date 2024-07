O vice-prefeito de Sumaré Henrique do Paraíso (Republicanos) recebeu o apoio de Wellington da Farmácia e do vereador André da Farmácia, ambos do MDB. Além disso, nesta semana os partidos PMB e AGIR também declararam apoio à pré-candidatura do Republicanos para a prefeitura de Sumaré.

Henrique, que já conta com o apoio dos partidos Solidariedade e PL, viu sua pré-candidatura ganhar mais um reforço significativo.

Este apoio foi oficializado por meio de um vídeo amplamente compartilhado no Instagram, na tarde desta quinta-feira (25), originalmente postado no perfil do vice-prefeito.

A aliança é considerada um grande reforço e pode ser decisiva para a eleição no primeiro turno.

Fala Henrique

“Com esse apoio, juntos e ao lado do povo, vamos construir um futuro brilhante para Sumaré,” disse HP. O vídeo completo da declaração pode ser conferido no Instagram do vice-prefeito de Sumaré.

