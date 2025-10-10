Histórias de superação fortalecem laços entre pacientes e equipe da Unacon

Em um encontro marcado pela emoção e a solidariedade, a Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (Unacon) de Americana promoveu, nesta quarta-feira (8), uma edição especial do “Café e Prosa”. A iniciativa, parte da programação do Outubro Rosa, reuniu três mulheres que venceram o câncer de mama para uma roda de conversa cheia de relatos de superação, resiliência e esperança.

A ação teve como objetivo fortalecer o acolhimento e criar laços entre pacientes e a equipe multiprofissional. O espaço foi dedicado à escuta atenta, ao apoio emocional e à troca de vivências, mostrando que a jornada contra o câncer não precisa ser solitária.

“Mais do que tratar a doença, buscamos olhar para cada mulher em sua totalidade, valorizando o aspecto humano e emocional. Essa troca de experiências é uma prova viva de que o enfrentamento do câncer de mama é possível com coragem, apoio e informação”, destacou a coordenadora da Unacon, Raquel Cordeiro.

A atividade integra as ações da Unacon para o Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce para aumentar as chances de cura do câncer de mama.

Para o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, cuidar da saúde é também cuidar das emoções. “Cada história compartilhada inspira força e mostra que o acolhimento tem um papel tão importante quanto o tratamento. O Outubro Rosa é mais do que um mês de conscientização, é um momento de reavivar a esperança e valorizar a vida em todas as suas fases”, afirmou.

A Unacon é administrada pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

