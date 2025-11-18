Hospital Municipal de Americana reforça segurança da Maternidade com novas proteções nas janelas

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, iniciou nesta segunda-feira (17) a instalação de um sistema de proteção reforçado nas janelas da Maternidade. A medida tem como objetivo elevar o padrão de segurança para mães, recém-nascidos, acompanhantes e profissionais da unidade, em conformidade com as normativas técnicas de segurança hospitalar para ambientes materno-infantis.

As novas proteções são fabricadas em material de alta resistência e contam com sistema de fixação estruturalmente reforçado, assegurando maior estabilidade e mitigação de riscos de incidentes. O projeto preserva a ventilação adequada e o conforto térmico do ambiente, sem interferir nas condições assistenciais do setor. Adicionalmente, a iniciativa contribui também para o controle do fluxo de pessoas e para a redução de riscos operacionais em um espaço de alta circulação.

Segundo o gerente operacional do hospital, Vicente Paiva, a ação atende a uma demanda identificada em avaliações técnicas internas. “A Maternidade é uma área de alta sensibilidade e movimentação. A implementação dessas proteções é essencial para assegurar a integridade de todos os envolvidos, reforçando nosso compromisso com um ambiente assistencial seguro e confiável”, afirmou.

O diretor geral da unidade, Ruy Santos, ressaltou que a intervenção reflete a política contínua de modernização e adequação da infraestrutura hospitalar. “Temos investido de forma sistemática na qualificação de nossas instalações, com atenção especial aos setores que assistem mães e bebês. Essa ação reforça nosso foco no bem-estar dos pacientes e na valorização das equipes”, declarou.

A medida integra o plano de melhorias estruturais do Hospital Municipal, alinhado às melhores práticas em segurança e qualidade no atendimento em saúde. O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

