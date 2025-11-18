Vivo está com mais de 450 vagas para o Programa de Estágio 2026 e, reforçando o seu compromisso com a diversidade e a inclusão, metade delas é destinada a talentos negros e todas são inclusivas – Pessoas com Deficiência, LGBTI+, mulheres. As oportunidades são para São Paulo (SP), Paraná (PR), Rio de Janeiro (RJ), Distrito Federal (DF), Pernambuco (PE), Pará (PA), Minas Gerais (MG), Espírito Santo (ES), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), Bahia (BA), Ceará (CE), Maranhão (MA). As inscrições podem ser feitas até o dia 12 de dezembro.

Para concorrer a uma das vagas, é necessário estar cursando o ensino superior em bacharelado ou tecnólogo, com formação prevista entre junho de 2027 e dezembro de 2030. Inglês não será exigido e não há restrição de idade. Além disso, a Vivo busca por candidatos com habilidades e competências alinhadas à Paixão Púrpura, com foco na experiência do cliente, colaborativas, curiosas, corajosas para inovar e com disposição para aprender, simplificar os caminhos e agir com protagonismo.

A companhia preparou uma trilha de capacitação com conteúdos voltados para a construção de conhecimento, além de desenvolvimento conectado ao negócio, à história e à cultura Vivo. “Queremos capacitar esses talentos para que se tornem profissionais qualificados, aptos a enfrentar os desafios do mercado e a construir uma carreira de sucesso”, destaca Fernando Luciano, VP de Pessoas da Vivo.

A bolsa auxílio é compatível com o mercado e os selecionados contarão com o VIBE, o programa de benefícios flexíveis da Vivo, que possui uma extensa lista de vantagens adaptáveis às necessidades de cada estagiário, como vale refeição e transporte; plano de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia. Além disso, a empresa oferece outros diferenciais, como programa de idiomas; day off de aniversário; smartphone com plano de voz e dados ilimitados; oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. A Vivo é uma das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil, segundo o Great Place to Work 2025.

O Programa de Estágio da Vivo 2026 tem duração de 12 a 24 meses

a depender do ano de formação do estudante, e os selecionados serão admitidos a partir de março. As inscrições podem ser feitas pelo link

