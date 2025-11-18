Tecnologia desenvolvida na Unicamp estimula controle no consumo de sal para evitar doenças cardiovasculares

Pesquisadoras da Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas (FEnf Unicamp) desenvolveram uma tecnologia capaz de monitorar o consumo diário de sal com o objetivo de reduzi-lo e prevenir doenças desencadeadas pela excessiva ingestão. O aplicativo chamado “Sal na Medida” foi desenvolvido como um aliado à saúde, tendo em vista que o consumo excessivo de sal está associado ao aumento do risco de diversas doenças crônicas não transmissíveis, como as cardiovasculares, osteoporose e o câncer de estômago.



A tecnologia foi registrada como um programa de computador no Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) com o suporte e estratégia da Agência de Inovação Inova Unicamp e pode ser disponibilizada como um aplicativo móvel de celular, compatível com o sistema Android. Com foco na saúde, a invenção se mantém alinhada ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Organização das Nações Unidas (ONU) – o de número 3 (Saúde e Bem-estar), devido à prevenção e controle de doenças mediante o acompanhamento da ferramenta.



O aplicativo foca na redução do uso do sal durante o preparo das refeições, o que tem sido evidenciado como a principal fonte de consumo do nutriente pela população brasileira. O programa atua a partir dos dados fornecidos pelo usuário, como o número de colheres utilizadas nos preparos do almoço e jantar e quantas pessoas fazem a refeição no domicílio. Assim, é contabilizado o consumo do sal individual, além de disponibilizar informações sobre os riscos do excesso e possíveis substituições por meio do uso de temperos naturais e receitas caseiras. A plataforma atua com o referencial de consumo de 3,5 gramas diárias de sal por pessoa (equivalente a uma colher de chá).



As responsáveis pelo desenvolvimento da tecnologia são: a doutora em Ciências da Saúde pela FEnf Unicamp, Milena Sia Perin, cuja pesquisa contou com a orientação da professora Marilia Estevam Cornélio da FEnf e coorientação da professora Maria Cecília Bueno Jayme Gallani da “Universidade Laval” (Quebec, Canadá). Segundo as pesquisadoras, o aplicativo é o único disponível em território nacional com enfoque no acompanhamento e na promoção do consumo saudável de sal, e compete apenas com outro similar fora do país, mas que se restringe ao uso de pessoas com hipertensão arterial.

A tecnologia contou com o financiamento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) e está disponível para o licenciamento de empresas e instituições parceiras, que possam atuar junto de seu desenvolvimento complementar e disponibilizar o aplicativo à população. A ferramenta permite o uso em escala de maneira simples, mediante o download do programa no aparelho celular – o que demanda apenas o investimento em atualizações periódicas para que a tecnologia permaneça ativa nas plataformas digitais.



O “Sal na Medida” também disponibiliza uma adaptação do programa para se tornar compatível com o sistema IOS, além da sua migração para as páginas de computador – acessível no formato web. Como resultado do uso, há um banco de dados estratégico, formado de maneira autônoma pelos usuários.

A análise dos dados permite traçar a projeção de diversos tipos de comportamento alimentar e perfis populacionais, de acordo com diferentes regiões e grupos – o que torna a ferramenta uma aliada na área da saúde. “Essa é uma tecnologia que permite não só tratar uma condição, mas ampliar a sua implementação na área da saúde, sem restrições de atuação e com alcance em escala”, destaca Cornélio.



Tecnologia desenvolvida com base em metodologia inglesa



A tecnologia conta com uma abordagem científica comprovada entre os participantes durante o seu processo de pesquisa, que demonstrou a queda no consumo do sal – de 4,6 g para 3,5 g no final do estudo, além de 67% dos participantes demonstrarem disposição em continuar reduzindo a ingestão de sal. A base para o desenvolvimento do aplicativo é o modelo “Roda da Mudança de Comportamento“, criado por pesquisadores no Reino Unido de forma a orientar o planejamento de estratégias mais eficazes para mudanças em intervenções comportamentais.



Os estudos prévios ao desenvolvimento do aplicativo fez com que as pesquisadoras pudessem identificar e elencar os fatores que estimulam o excesso no consumo do sal, como a preferência por comidas mais temperadas, além das adequações para a mudança do comportamento.

Embora já esteja desenvolvida como aplicativo, a tecnologia ainda não está disponível ao público, uma vez que depende do licenciamento por parte de uma empresa ou instituição interessada.



Como licenciar uma tecnologia na Unicamp



A Inova Unicamp disponibiliza no Portfólio de Tecnologias da Unicamp uma vitrine tecnológica. Empresas e instituições públicas ou privadas podem licenciar a propriedade intelectual desenvolvida na Unicamp, com ou sem exclusividade, tais como patentes, cultivares, marcas, programa de computador e know-how. O contato para interessados no licenciamento de tecnologias da Universidade é realizado diretamente com a Agência de Inovação da Unicamp pelo formulário de conexão com empresas.



Sobre a Inova Unicamp



A Inova Unicamp é o único Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT) da Universidade e atende a todos os campi. A Agência de Inovação da Unicamp foi criada em 2003 com o objetivo de identificar oportunidades e promover atividades que estimulam a inovação e o empreendedorismo, ampliando o impacto do ensino, da pesquisa e da extensão em favor do desenvolvimento socioeconômico sustentado.



A Agência apoia a comunidade na proteção da propriedade intelectual da Unicamp, na transferência de tecnologia, na consolidação de convênios de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I) entre a Unicamp e o setor empresarial. Ela também é responsável pela gestão do Parque Científico e Tecnológico da Unicamp e da sua Incubadora de Empresas de Base Tecnológica (Incamp), além de fomentar a comunicação e a cultura de empreendedorismo e inovação com programas de relacionamento institucional e capacitações para a comunidade interna e externa da Universidade e envolvendo parceiros do ecossistema ao redor da Unicamp.

