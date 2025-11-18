Filmes e séries campeões do streaming semana 10/novembro

Comédias Manhê! e “Agora é que são elas” serão apresentadas em Campinas

Os espetáculos estarão em cartaz neste fim de semana no Teatro Oficina do Estudante. No domingo, em duas sessões, tem o show infantojuvenil Mundo Torajo. Os ingressos estão à venda na bilheteria do teatro, localizado no 3º piso do Shopping Iguatemi Campinas, e no site www.ingressodigital.com.

Wanessa Morgado abre a programação da semana do Teatro Oficina do Estudante Iguatemi Campinas com o espetáculo Manhê!, na sexta-feira, dia 21 de novembro, às 21h. Em 60 minutos, a atriz, dirigida por Rafael Primot, apresenta os conflitos internos e externos das duas personagens protagonistas – a Mãe e a Mulher – conduzindo a plateia a uma incursão no maravilhoso (?!), misterioso, paradoxal e assustador (!!) mundo da maternagem – termo cunhado para deixar exclusivamente a cargo da mãe os cuidados e responsabilidades sobre uma criança. O texto é assinado por Andrea Batitucci. Com muito humor e um formato que mistura monólogo teatral com pequenos esquetes cômicos, a Mulher e a Mãe vão contando – e revivendo – suas experiências desde a primeira gravidez até a vida adulta dos filhos, passando pelo momento do parto, amamentação, desfralde, desmame, introdução alimentar, vida social, vida sexual, crise no casamento, separação, babás, guarda compartilhada, madrastas e padrastos, além de novos e intermináveis eventos familiares. Os ingressos custam de R$ 40,00 a R$ 80,00. A classificação etária é de 12 anos.

No sábado, dia 22, às 19h e às 21h (extra) e, no domingo (23), às 18h e às 20h (extra), Julia Rabello, Maria Clara Gueiros e Priscila Castello Branco apresentam a comédia Agora É Que São Elas. Os preços dos ingressos variam de R$ 70,00 a R$ 160,00. A classificação etária é de 14 anos. A peça foi escrita por Fábio Porchat. As atrizes apresentam 20 personagens em nove esquetes que refletem situações cotidianas, utilizando improvisação e interação com o público para enriquecer a performance. O texto destaca a importância do trabalho em equipe e a capacidade das atrizes de aprimorar o texto original. Os esquetes abordam temas como superstições, a relação entre fãs e celebridades, e comparações entre filhos. O humor é caracterizado por diálogos rápidos e afiados, com espaço para improvisação.

Infantojuvenil

No domingo, às 11h (extra) e às 15h, o palco é ocupado pela turma do Mundo Torajo com o show Uma Viagem ao Planeta Terra, onde o mundo dos humanos é explorado pela primeira vez. Com música, humor e emoção, a história acompanha o criador do Mundo Torajo viajando pelo país e contando suas histórias em desenho animado no mundo real. O Mundo Torajo conta com mais de cinco milhões de seguidores e 1 bilhão de visualizações em apenas dois anos, sendo o canal de animação que mais cresce no Brasil. Os ingressos custam de R$ 120,00 a R$ 240,00. A classificação etária é livre.

