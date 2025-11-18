Um post publicado pela mãe de uma aluna da Escola Municipal Dona Bininha e um áudio que circula nas redes sociais expuseram denúncias de agressões dentro da unidade. Segundo ela, após compartilhar o caso, outros pais e até ex-alunos relataram episódios semelhantes.

A filha, emocionalmente abalada, pediu que a mãe “salvasse os amiguinhos”, ainda apresenta hematomas de um suposto empurrão e teme a presença da professora, que atualmente está afastada.

No áudio, a mulher exige investigação completa, incluindo possíveis omissos, e solicita que prefeito e vice-prefeito adotem providências. A Secretaria Municipal de Educação informou que apura o caso.

