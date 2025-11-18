Nova Odessa: 4ª Gastronômica movimenta Praça do Marajoara na véspera de feriado

Evento reunirá food trucks, artesanato e feirantes locais na Praça Vera Luzia S. Lorenzi na próxima quarta-feira (19/11).

Leia + sobre diversão e arte

A Prefeitura de Nova Odessa, por meio do Departamento de Cultura e Turismo, realiza na próxima quarta-feira (19/11), uma feira gastronômica na Praça Vera Luzia S. Lorenzi, conhecida como Praça do Jardim Marajoara, a partir das 18h.

O evento, que ganhou o nome de Quarta Gastronômica, acontece na véspera do feriado da Consciência Negra, e é uma opção de lazer para os munícipes, que poderão aproveitar diversas opções gastronômicas em food trucks, além de produtos da feirinha de artesanatos. A iniciativa também abre espaço para que feirantes do município divulguem e comercializem seus trabalhos.

“A Quarta Gastronômica é uma forma de movimentar a praça, valorizar nossos empreendedores locais e oferecer mais um momento de convivência à comunidade. Queremos fortalecer cada vez mais esses espaços de cultura, economia e integração”, destacou o gestor do Departamento de Cultura e Turismo, Lucas Frigeri.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP