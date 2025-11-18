A Polícia Federal prendeu, na manhã desta terça-feira, 18, Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, após a identificação de irregularidades pelo Banco Central na instituição financeira.

O banco se envolveu em polêmicas nos últimos meses, com a compra pelo banco BRB (Brasília) em ato que foi reprovado pelo BC e novo aporte anunciado ontem. (leia abaixo)

A detenção ocorreu no contexto da Operação Compliance Zero, deflagrada pela corporação para combater a emissão de títulos de crédito falsos por instituições financeiras que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Liquidação do Banco Master

O Banco Central decretou nesta terça-feira, 18, a liquidação extrajudicial do Banco Master, encerrando de imediato o funcionamento da instituição.

A decisão, assinada pelo presidente do BC, Gabriel Galípolo, ocorre menos de 24 horas depois de o Grupo Fictor manifestar interesse em adquirir o banco, negociação que, diante do novo regime, não deve mais avançar.

Os recursos viriam de um fundo árabe, em negócio de R$ 10 bilhões.

Pelo mesmo termo, também foi decretada a liquidação da Master S.A. Corretora de Câmbio. A EFB Regimes Especiais de Empresas foi nomeada como liquidante, com poderes amplos para conduzir a administração e a venda de ativos, bem como responder pelos atos necessários ao processo.

