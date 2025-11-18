Um homem pôs fogo em casa depois que viu a namorada com outro. O caso foi atendido pela Guarda Municipal de Americana. A Gama prendeu, na noite desta segunda-feira (17), um homem de 47 anos suspeito de tentativa de homicídio e incêndio em uma residência localizada na Rua Vitório Mianti, no Jardim Progresso. A ocorrência foi registrada por volta das 23h50.

Segundo informações da GCM, a equipe formada pelos GCMs Bernardo e Elias foi acionada pelo controle para atender a um chamado de incêndio em uma residência. No local, os agentes encontraram o imóvel em chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros.

Ainda conforme relato da corporação, o morador contou que teria surpreendido a namorada na companhia de outra pessoa dentro do quarto do casal e, descontrolado, teria trancado a porta, aberto o registro de um botijão de gás e ateado fogo com a intenção de causar harmonia às vítimas.

Fugiu sem ver o fogo

O homem que estava no interior do quarto conseguiu fugir pela janela.

A mulher, que apresentava queimaduras pelo corpo e sinais de agressão, foi socorrida pelo resgate e encaminhada ao Hospital Municipal, em estado de choque. De acordo com os guardas, ela afirmou que havia sido agredida com socos e que o companheiro tentou impedir sua saída do quarto enquanto o incêndio ocorria.

Diante das circunstâncias, o suspeito recebeu voz de prisão, teve seus direitos informados e foi conduzido à Central de Polícia Judiciária. A autoridade policial ratificou a prisão em flagrante pelos crimes de tentativa de homicídio e incêndio.

O fogo atingiu o dormitório e parte da sala da residência, consumindo móveis e equipamentos eletrônicos.

