Obra do Centro Cultural “Edgard Tricânico”, em SBO, avança com serviços de alvenaria

As obras do novo Centro Cultural “Edgard Tricânico D’Elboux”, localizado no Conjunto Roberto Romano, avançam com a execução das paredes e a aplicação do chapisco que antecede o reboco. O antigo prédio foi demolido para dar lugar a um espaço mais amplo, moderno e funcional.

Com investimento total de R$ 1,7 milhão – provenientes dos ciclos 1 e 2 da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com contrapartida do Município –, o projeto tem como objetivo transformar o local em um equipamento cultural acessível e multifuncional, ampliando as oportunidades de uso pela população.

O novo Centro Cultural terá 376 m² de área construída e contará com espaço multiuso, biblioteca, sala da coordenadoria, três salas para atividades complementares, sala de dança, sanitários, copa e sistema de climatização. A estrutura foi planejada para oferecer mais conforto, qualidade e suporte ao desenvolvimento de atividades culturais e comunitárias.

