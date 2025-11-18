Artista Fanny Deltreggia assina exposição com técnica inédita: ablação do papel carbono

Mostra Sobre o Papel da Pele pode ser visitada entre segunda-feira (24/11) e 5 de dezembro (de segunda a sexta, das 8h às 17h) na Câmara Municipal de Americana. A entrada é gratuita

Quais são as marcas da escravidão e do racismo na identidade brasileira? A partir dessa inquietação carregada de reflexão, a artista Fanny Deltreggia concebeu a exposição individual Sobre o Papel da Pele, em cartaz a partir desta segunda-feira (24/11) na Câmara Municipal de Americana, com visitação gratuita até 5 de dezembro (de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h).

Composta por 24 trabalhos, a mostra busca aprofundar a reflexão sobre as identidades e a história brasileira, a partir da investigação das marcas profundas deixadas pela escravidão e pelo racismo. As obras, realizadas em lápis grafite, assemblage, aquarela e por meio de uma técnica inédita desenvolvida pela própria artista: a ablação do papel carbono, revelam um processo de pesquisa intenso, marcado pelo estudo e pela experimentação.

“Durante muito tempo trabalhei apenas com lápis grafite. Era a forma que melhor expressava o que eu sentia e pensava. Mas, de uns tempos pra cá, senti a necessidade de experimentar outros materiais e suportes. Queria que o tema da minha arte ganhasse novas camadas, novas formas de aparecer. Foi aí que encontrei o papel carbono e, a partir dele, comecei a desenvolver uma técnica inédita: a ablação do papel carbono”, destaca Fanny Deltreggia.

A técnica, segundo a artista, dialoga diretamente com a essência da exposição. “O papel carbono faz alusão às marcas transferidas de geração em geração, tão enraizadas em nossa sociedade que mal conseguimos enxergá-las. A técnica da ablação (remoção da tinta) metaforiza o desvelar de camadas da história que foram propositalmente escondidas ou naturalizadas, convidando o observador a ir além da superfície e a confrontar essas cicatrizes. Com a ablação, busco dar luz ao que estava escondido, revelar o que, muitas vezes, passa despercebido”, explica.

A curadora Regiane Moreira ressalta que Sobre o Papel da Pele nos convida a adentrar o universo sensível e contundente de uma jovem artista branca que, ao tornar-se mãe de uma menina negra, viu sua escuta, seu corpo e sua prática artística tomados por uma nova consciência: “a urgência de confrontar o racismo estrutural não como uma abstração, mas como uma presença íntima, cotidiana e inegociável. Assim, as obras reunidas não são apenas expressões estéticas, são dispositivos de denúncia, memória e afeto. Elas operam como espelhos e feridas abertas, revelando as camadas invisíveis de uma história que insiste em se esconder sob a superfície da modernidade brasileira”.

A artista

Fanny Deltreggia é artista especializada na linguagem do desenho pela técnica do lápis grafite e graduanda em Bacharelado em Artes Visuais. Vive e trabalha em Americana (SP), onde, por meio de técnicas inovadoras, como a ablação do papel carbono, investiga as marcas profundas da escravidão e do racismo na identidade brasileira. Participou de diversas exposições coletivas ao longo de sua trajetória, entre elas o Salão de Artes Visuais de Vinhedo e o Salão de Artes Professor Ernesto Quissak & Quissak Júnior, em Guaratinguetá.

Também desenvolve trabalhos comissionados que contribuíram para o aprimoramento de sua técnica com o grafite e o aprofundamento de sua reflexão sobre a identidade visual das pessoas. Em busca de expandir sua prática artística e sua identidade criativa, Fanny encontrou no papel carbono um meio de aprofundar sua pesquisa por meio do desenho, um material que dialoga diretamente com o tema de sua obra.

O quê: Exposição Sobre o Papel da Pele, de Fanny Deltreggia

Quando: de segunda-feira (24/11) a 5/12 (Horário de visitação: segunda a sexta, das 8h às 17h)

Onde: Câmara Municipal de Americana (Av. Monsenhor Bruno Nardini, 1835, Jardim Miriam, em Americana)

Quanto: Grátis

Informações: @fannydeltreggiaarte

