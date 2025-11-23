O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi HMAmericana, realizou nesta quarta-feira (19) o treinamento online “Acolhimento à Primeira e Segunda Vítima”, conduzido pela psicóloga Christianne Moraes. A capacitação reuniu coordenadores de diferentes setores e teve como objetivo fortalecer práticas de atendimento humanizado, tanto aos pacientes quanto às equipes profissionais.

Durante o encontro no HM Americana, foram apresentados e aprofundados os conceitos de primeira e segunda vítima, fundamentais para a compreensão dos impactos emocionais e institucionais decorrentes de eventos adversos em ambientes de saúde.

Entende-se como primeira vítima o paciente diretamente afetado por uma ocorrência inesperada, bem como o colaborador que possa ter sofrido violência, assédio, discriminação ou agressão no exercício de suas funções.

A segunda vítima refere-se ao profissional envolvido em um evento adverso que, mesmo sem intenção, é exposto a consequências emocionais, psicológicas ou profissionais, incluindo medo, ansiedade, estresse, sentimento de culpa e, em alguns casos, afastamento de suas atividades.

O treinamento também abordou técnicas de comunicação empática, protocolos de acolhimento e estratégias institucionais de suporte aos colaboradores após situações críticas, reforçando a importância do cuidado integral dentro da organização.

HM Americana

Para a presidente do Grupo Chavantes, Letícia Bellotto Turim, ações como essa representam um avanço significativo na cultura institucional. “O acolhimento às vítimas, sejam elas pacientes ou profissionais, é um pilar essencial para garantir segurança, transparência e responsabilização. Quando a equipe se sente cuidada e amparada, todo o ambiente de trabalho se fortalece, e a qualidade da assistência se eleva”, afirmou.

A iniciativa integra o programa permanente de capacitação do Hospital Municipal de Americana e reafirma o compromisso da instituição com a promoção da qualidade assistencial, da segurança do paciente e do bem-estar de seus profissionais. O HM é administrado pelo Grupo Chavantes, em gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

