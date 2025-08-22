HM de Americana revitaliza Jardim Terapêutico e amplia espaço de humanização

Leia + sobre saúde

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana, entregou nesta quarta-feira (20) a revitalização do Jardim Terapêutico do Projeto Florescer, localizado no corredor de acesso entre o Pronto-Socorro e as alas de internação. O espaço, que integra natureza e cuidado em saúde, foi desenvolvido em parceria com o Lions Clube Americana Norte, por meio do presidente Ricardo Luís Alves e da arquiteta e urbanista Alessandra Medeiros Alves.

A proposta do Jardim Terapêutico é proporcionar um ambiente de acolhimento em meio ao cenário hospitalar, contribuindo para a humanização do atendimento. Estudos apontam que áreas verdes em unidades de saúde ajudam na redução do estresse, na recuperação emocional e até no processo de cicatrização de pacientes.

O diretor do Hospital Municipal, Ruy Santos, destacou que a iniciativa faz parte de um conjunto de ações voltadas para a melhoria contínua dos serviços. “Nosso objetivo é que cada pessoa que passe pelo hospital sinta-se cuidada não apenas em seus aspectos clínicos, mas também no que se refere ao conforto e qualidade de vida. O jardim é um espaço simples, mas com grande significado para todos”, afirmou.

Complemento

De acordo com a gerente médica do HM e idealizadora do projeto, Dra. Marcella Pozetti, o espaço será utilizado como complemento a tratamentos convencionais, especialmente para pacientes em recuperação pós-cirúrgica, idosos e pessoas com acompanhantes. “A ideia é que esse ambiente sirva como um convite à pausa, à contemplação e ao alívio da tensão, fatores que influenciam diretamente na melhora clínica”.

Andreia Rissati, nutricionista dos cuidados paliativos e responsável pela parceria entre o HM e o Lions Clube na implantação do jardim terapêutico, reforça a importância do projeto como ferramenta de bem-estar físico e emocional. “Mais do que um espaço verde, este jardim representa uma extensão do cuidado com a saúde. O simples ato de estar em um ambiente natural, cercado por cores, aromas e texturas, desperta sensações de calma e promove momentos de respiro em meio à rotina hospitalar, beneficiando pacientes, acompanhantes e profissionais”.

O secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira, ressaltou que a revitalização do Jardim Terapêutico reforça a política municipal de valorização do cuidado humanizado. “Esse espaço simboliza o compromisso da nossa gestão em oferecer não apenas assistência de qualidade, mas também acolhimento e bem-estar. A saúde precisa ser pensada de forma integral, considerando corpo e mente. Projetos como este mostram que é possível unir tecnologia, ciência e humanidade para transformar a experiência do paciente e de todos que frequentam o hospital”, afirmou.

O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi é administrado pelo Grupo Chavantes, por meio de em gestão compartilhada com a Secretaria de Saúde da Prefeitura de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP