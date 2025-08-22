Um colunista social bolsonarista de Americana reclamou do trânsito na rua 30 de julho, em trecho que a rua é de terra. O rapaz foi morar recentemente no local e passou a observar que muitos motoristas fazem manobras off road no trecho.

O vídeo rendeu e foi republicado por outro bolsonarista cosplay de fofoqueiro que trabalha na Guarda Municipal.

O colunista apontou que muitos motoristas fazem do trecho da rua ponto de manobras radicais e que a ousadia o tem assustado.

Escreveu o 1o bolsonarista

Nesse pedaço da Rua 30 de Julho, os moradores convivem diariamente com rally de motoristas impudentes. Muitas vezes, direção perigosa proposital. O que pensar de um ser desses?