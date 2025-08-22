Cirurgião Plástico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: “É um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil

Na última semana, a atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticada novamente com um carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. Ela contou que já havia passado por um procedimento para remoção da lesão no ano passado, mas precisou enfrentar uma nova cirurgia. “Vou ter que operar de novo. Vida que segue. Conheço pessoas que já fizeram cinco, seis cirurgias. Preciso me cuidar e me proteger cada vez mais”, disse a atriz, reforçando a importância da prevenção.

O que é carcinoma e como reconhecer os sinais

De acordo com o cirurgião plástico Dr. Hugo Sabath, esse tipo de câncer merece atenção especial:

“O carcinoma é um tumor que surge nas células epiteliais, responsáveis por revestir a pele e também alguns órgãos internos. O basocelular é o mais comum entre os cânceres de pele e, felizmente, costuma ser de crescimento lento, mas precisa sempre de tratamento adequado.”

Entre os sinais de alerta mais frequentes estão feridas que não cicatrizam, manchas que mudam de cor ou tamanho, nódulos que aumentam lentamente e lesões que sangram com facilidade. O médico reforça que esses sintomas muitas vezes começam de forma discreta, mas podem evoluir progressivamente.

Tratamento e chances de recuperação

O Dr. Sabath explica que o principal tratamento para o carcinoma basocelular é a cirurgia, na qual a lesão é totalmente retirada:

“A remoção cirúrgica é o padrão mais eficaz. Dependendo do caso, podemos lançar mão de outras opções, como crioterapia, radioterapia ou até medicamentos tópicos. O diagnóstico precoce é fundamental quanto menor a lesão, mais simples e eficiente será a abordagem.”