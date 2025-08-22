Cirurgião Plástico alerta sobre carcinoma de Fernanda Rodrigues: “É um dos tipos de câncer mais comuns no Brasil
Na última semana, a atriz Fernanda Rodrigues, de 45 anos, revelou em suas redes sociais que foi diagnosticada novamente com um carcinoma basocelular, um tipo de câncer de pele. Ela contou que já havia passado por um procedimento para remoção da lesão no ano passado, mas precisou enfrentar uma nova cirurgia. “Vou ter que operar de novo. Vida que segue. Conheço pessoas que já fizeram cinco, seis cirurgias. Preciso me cuidar e me proteger cada vez mais”, disse a atriz, reforçando a importância da prevenção.
O que é carcinoma e como reconhecer os sinais
De acordo com o cirurgião plástico Dr. Hugo Sabath, esse tipo de câncer merece atenção especial:
“O carcinoma é um tumor que surge nas células epiteliais, responsáveis por revestir a pele e também alguns órgãos internos. O basocelular é o mais comum entre os cânceres de pele e, felizmente, costuma ser de crescimento lento, mas precisa sempre de tratamento adequado.”
Entre os sinais de alerta mais frequentes estão feridas que não cicatrizam, manchas que mudam de cor ou tamanho, nódulos que aumentam lentamente e lesões que sangram com facilidade. O médico reforça que esses sintomas muitas vezes começam de forma discreta, mas podem evoluir progressivamente.
Tratamento e chances de recuperação
O Dr. Sabath explica que o principal tratamento para o carcinoma basocelular é a cirurgia, na qual a lesão é totalmente retirada:
“A remoção cirúrgica é o padrão mais eficaz. Dependendo do caso, podemos lançar mão de outras opções, como crioterapia, radioterapia ou até medicamentos tópicos. O diagnóstico precoce é fundamental quanto menor a lesão, mais simples e eficiente será a abordagem.”
O caso de Fernanda Rodrigues
Após a cirurgia mais recente, Fernanda voltou às redes sociais para tranquilizar os seguidores. Com um curativo na testa, relatou que a recuperação está indo bem:
“Já tirei o basocelular, foi tudo muito tranquilo e estou ótima. A palavra carcinoma assusta, mas informação e precaução fazem toda diferença. Agora já passou, vida que segue.”
Para o Dr. Sabath, a fala da atriz reforça a realidade de muitos pacientes:
“O carcinoma basocelular pode reaparecer se não for retirado com margens adequadas ou se a pessoa continuar exposta ao sol sem proteção. Além disso, quem já teve um tumor de pele precisa redobrar os cuidados, porque o risco de desenvolver novas lesões é maior.”
Um problema frequente no Brasil
O câncer de pele é o tipo de câncer mais comum no país. Dr. Sabath alerta que fatores como o clima tropical, a alta exposição solar e a falta do hábito de usar protetor solar diariamente contribuem para esse cenário.
“Infelizmente, ainda é muito comum que as pessoas negligenciem o uso do filtro solar, mesmo em atividades simples do dia a dia. O câncer de pele é o mais prevalente no Brasil, e por isso campanhas de prevenção são tão importantes. Proteger a pele é sempre o melhor caminho.”
Conclusão
“É importante que cada pessoa compreenda que o corpo precisa estar fortalecido para reagir bem ao estresse cirúrgico e garantir uma recuperação tranquila. Cirurgia plástica é um investimento em autoestima, mas também deve ser, sobretudo, um investimento em saúde”, reforça o Dr. Hugo Sabath.
Assim, ao aliar a busca estética a práticas de autocuidado e prevenção, os resultados não se traduzem apenas em uma aparência renovada, mas em bem-estar físico e psicológico de longo prazo, finaliza Dr Hugo Sabath.
Dr. Hugo Sabath Cirurgião Plástico – CRM 131.199/SP
