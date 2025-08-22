Thiago Brochi garante entrada gratuita no Parque Ecológico

O vereador Thiago Brochi (PL) apresentou o Projeto de Lei nº 116/2025, que altera a Lei nº 5.999/2016, para assegurar a gratuidade da entrada no Parque Ecológico Municipal “Engenheiro Cid Almeida Franco” a todos os moradores da cidade de Americana, sempre aos domingos, instituídos como “Domingo da Família”.

Segundo a proposta, o benefício será concedido mediante comprovação de residência no município, por meio de documento oficial com foto e comprovante de endereço emitido nos últimos 90 dias. A medida também contempla menores de idade e dependentes, desde que acompanhados por responsável legal.

O projeto mantém todas as demais hipóteses de isenção já previstas em lei e busca reforçar o caráter social, educativo e de lazer do Parque Ecológico, um dos maiores patrimônios ambientais e turísticos da cidade.

De acordo com Thiago Brochi, a iniciativa fortalece o vínculo da população com o espaço público: “Nosso objetivo é incentivar o lazer em família, ampliar o acesso democrático e aproximar ainda mais a comunidade desse patrimônio natural tão importante para Americana”.

O Parque Ecológico “Cid Almeida Franco” é referência regional em preservação da fauna, educação ambiental e turismo. A proposta, se transformada em lei, representará mais um avanço no fortalecimento da convivência social e na valorização dos espaços públicos de Americana.

