Crise leva a fechamento de EcoPonto em Nova Odessa

Leia + sobre política regional

Na manhã desta sexta-feira (22), um dos EcoPontos de Nova Odessa, no Jardim Monte das Oliveiras, chegou a ficar fechado. O motivo: falta de pagamento de funcionários. Segundo informações apuradas pelo NM, uma colaboradora insatisfeita com o não recebimento salarial fechou o local. Depois, ela foi redesignada e outro trabalhador assumiu o local. Os trabalhadores prestam serviço para a empresa WM e não estariam com os salários em dia.

EcoPontos são locais para descarte correto de materiais inservíveis, entulho e restos de podas. Os EcoPontos estão localizados na Avenida Frederico Hansen, nº 263, no Parque Triunfo (ao lado da Estação de Captação de Água da Coden), e na Rua Vilhelms Rosenbergs, esquina com Rua Aristides Réstio, s/n, no Jardim Monte das Oliveiras. Os locais atendem todos os dias, das 7h às 12h e das 13h às 19h.

Todos os itens devem ser embalados separadamente e descartados nas caçambas indicadas pela equipe do EcoPonto. Lembrando que, em Nova Odesa, a multa para o descarte irregular de resíduos em vias públicas ou áreas verdes varia de R$ 500,00 a R$ 5.000,00.

É permitido descartar: Entulho de Construção/Reforma (máximo 1m³ por pessoa por dia); Materiais Recicláveis (plástico, papel, vidro, metais); Móveis Velhos (camas, mesas, cadeiras, colchões, sofás, guarda-roupas etc); Equipamentos Eletrônicos; Restos de Podas de Árvores (até 3 m³); Madeiras (até 3 m³); Pneus (máximo 4 unidades); Gesso (desde que ensacado, máximo 5 sacos); Isopor (desde que ensacado, máximo 5 sacos); e Óleo de Cozinha (embalado em garrafa PET).

Em fevereiro passado, a Prefeitura determinou que os EcoPontos municipais passaram a receber também pequenas quantidades de gesso e isopor ensacados, além de óleo de cozinha. É proibido descartar: Lixo Domiciliar; Lixo Industrial; Lixo Hospitalar; Tintas; Produtos Químicos; Roupas ou Tecidos; Lâmpadas Fluorescentes; Animais Mortos; Pilhas e Baterias (procure um posto de coleta em supermercados, lojas ou assistências técnicas).

O governo do prefeito Cláudio Schooder-Leitinho (PSD) tem enfrentado problema com pagamento de dezenas de fornecedores. Mais recentemente, funcionários de empresa que realiza a limpeza das escolas municipais reivindicam salários atrasados.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP