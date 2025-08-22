McDonald’s do Tivoli recebe McDia Feliz neste sábado com programação

O McDonald’s do Tivoli Shopping recebe neste sábado, dia 23, mais uma edição do McDia Feliz 2025, uma das maiores campanhas do país no combate ao câncer infantojuvenil. Neste dia, parte da arrecadação com as vendas de sanduíches Big Mac será revertida para a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste. A iniciativa acontece a partir das 9h30 e contará com uma ampla programação, com serviços de saúde e apresentações culturais.

Para participar do McDia Feliz, basta adquirir o lanche Big Mac no Drive-Thru ou balcões dos restaurantes McDonald ‘s participantes, entre eles a unidade do Tivoli Shopping. O valor individual do lanche é de R$20.

Superintendente da Rede Feminina de Combate ao Câncer e coordenadora do McDia Feliz no McDonald’s do Tivoli e também dos restaurantes de Americana e Nova Odessa, Carla Bueno destaca a importância da iniciativa. “Não consigo mudar a minha fala de que estar mais uma vez na campanha é uma honra, dada a relevância do público-alvo envolvido – que é a criança e o adolescente em tratamento de câncer – e um privilégio sentir tantos voluntários comprometidos com a causa e trabalhando para o aumento dos índices de cura da doença”, diz.

Neste ano, a 37ª edição do McDia Feliz beneficiará 75 projetos de 48 instituições localizadas nas cinco regiões do país – entre elas a Rede Feminina de Combate ao Câncer de Santa Bárbara d’Oeste -, todas dedicadas à oncologia pediátrica. A lista foi anunciada pelo Instituto Ronald McDonald, organização social sem fins lucrativos que, há mais de 26 anos, promove a saúde e o bem-estar de crianças, jovens e suas famílias, contribuindo para aumentar as chances de cura da doença no Brasil

Franqueado do McDonald’s, Eder Bornelli também destaca a importância da campanha. “Estamos muito felizes em realizar o 29º McDia Feliz aqui no McDonald’s do Tivoli Shopping, desde 1997. A participação ativa da nossa comunidade em todos estes anos nos emociona e nos desafia a continuar lutando ainda mais por esta causa tão importante. Neste sábado, dia 23 de agosto, cada Big Mac vendido representa esperança de vida para nossas crianças e adolescentes afetados por esta doença”, afirma.

Programação diversificada

Além de saborear o lanche, quem passar pelo estacionamento do Tivoli neste sábado poderá aproveitar atividades culturais e recreativas gratuitas durante o dia. O início do McDia Feliz será às 9h30, com apresentação musical de Vivian Ignácio. A partir das 10h, haverá ações de prevenção à saúde, com aferição de pressão, balança de bioimpedância e check-up, orientações sobre sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil e testes de glicemia.

Ao longo do dia, os participantes também poderão acompanhar exposição de artesanatos, produzir cartas que serão enviadas à crianças em tratamento de câncer e assistir a apresentações de dança, musical e, também, dos cães do canil da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste.

Para os pequenos, foram preparadas atrações como pintura de rosto e show de mágica. A programação conta, ainda, com aula de ritmos de dança e de passinho.

Coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello, reforça o papel do empreendimento em apoiar causas sociais. “O Tivoli sempre esteve aberto para iniciativas que impactam positivamente a comunidade. O McDia Feliz é um exemplo de como podemos somar forças em prol da vida, oferecendo um dia especial para nossas famílias e apoiando uma causa tão importante”, afirma.

📍 SERVIÇO

McDia Feliz 2025

📅 Quando: 23 de agosto de 2025

📍 Local: McDonald’s | Tivoli Shopping

⏰ Programação:

9h30 Apresentação Musical | Vivian Ignácio

10h Abertura Local da Campanha

10h Aferição de pressão | PoupSaúde

10h Balança de bioimpedância e check-up Saúde | Drogaria São Paulo

10h Distribuição de folder Sinais e Sintomas de Câncer Infanto-Juvenil | Interact e Sicredi Dexis

10h Exposição de Artesanatos | Arte das Rosinhas

10h Vendas de Camiseta | Rede Feminina de Combate ao Câncer

10h Pintura de rosto e Teste de Glicemia | Faculdade de Americana

10h Produção de Cartas para Crianças com câncer (Projeto Mc Cartinhas) | English Café Club

10h30 Apresentação Musical | Vivian Ignácio

11h10 Festival de Dança | GrandPlié Studio de Dança

12h Apresentação dos Cães do Canil | Prefeitura Municipal de Santa Bárbara d’Oeste e Sesetran

12h30 Show de Mágica | Mágico Émerson

13h30 Aula de Ritmos de Dança | Francis Elizabeth, Priscila Rodrigues e Marciello

14h Aula de Passinho | Amigos do Flashback

