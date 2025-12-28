O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi (HM) e a Unacon (Unidade de Alta Complexidade em Oncologia), em Americana, estão com processo seletivo aberto para contratação de técnico de enfermagem e enfermeiro de hemodiálise e farmacêutico oncológico.
Leia + sobre economia, emprego e mercado
As inscrições vão até o dia 10 de janeiro.
Para fazer o cadastro do currículo, os links são os seguintes:
Enfermeiro(a) Hemodiálise: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=2867600
Técnico de Enfermagem Hemodiálise: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=2866496
Farmacêutico Oncológico: https://santacasadechavantes.pandape.infojobs.com.br/Detail?id=2865434
HM e Unacon
O Hospital Municipal e a Unacon são administrados pelo Grupo Chavantes, por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.