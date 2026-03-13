Um homem de 34 anos está desaparecido desde a noite do dia 03 de março, após sair de casa por volta das 19h, no município de Nova Odessa (SP). Desde então, familiares não tiveram mais notícias sobre seu paradeiro.

Joel Farias Martins saiu sem celular, vestindo apenas blusa, short e tênis, e não retornou para casa. Segundo a família, ele possui problemas psicológicos, incluindo esquizofrenia, e pode estar desorientado e precisando de ajuda.

De acordo com parentes, Joel não é uma pessoa agressiva. Em um episódio anterior de desaparecimento, ele foi encontrado caminhando às margens de rodovias, o que aumenta a preocupação dos familiares quanto à sua segurança.

Características do homem

Joel está com o cabelo grande e grisalho e também barbado, características que podem ajudar na identificação.

A família pede que qualquer pessoa que tenha visto ou tenha alguma informação sobre o paradeiro dele entre em contato imediatamente pelos números abaixo:



(88) 98106-6962 – Elizângela (sobrinha)

(88) 98195-4453 – Eliane (irmã)