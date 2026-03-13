Equipe de Damas de Americana destaque em torneio regional

A equipe de damas de Americana, que conta com apoio da Secretaria de Esportes, conquistou importantes resultados no Torneio Regional de Damas 2026, realizado no último domingo (8), na Biblioteca Municipal de Campinas. A competição, organizada pela Associação de Damistas da Região Metropolitana de Campinas (ADRMC), reuniu cerca de 60 atletas de diversas cidades da região.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP

Americana foi representada por oito damistas, entre masculino e feminino, e teve como grande destaque o atleta Rodrigo Aparecido Batista Ferraz, que conquistou o título da categoria livre masculino. O americanense terminou a competição à frente do experiente José Carlos Alves, que já foi campeão brasileiro da modalidade.

Outro excelente resultado da delegação americanense foi conquistado no feminino: a atleta Ana Carolina Pimentel garantiu o 2º lugar na categoria sub-21. O desempenho foi ainda mais significativo porque ela enfrentou adversárias de diferentes categorias, incluindo da categoria livre.

Além dos destaques no pódio, outros representantes do município também obtiveram boas colocações. No livre masculino, Vinícius de Assis terminou em 5º lugar, enquanto Bruno Fonseca ficou com a 14ª posição. Já na categoria sub-21 feminino, Cauany Benevides terminou em 7º lugar, enquanto as atletas Estela de Freitas, Isabela de Freitas e Nayara Alves encerraram suas participações nas 22ª, 20ª e 24ª colocações, respectivamente.

“Foi um torneio bem equilibrado, com competidores experientes, e nossos atletas fizeram partidas de alto nível. O Rodrigo teve uma atuação impecável e a Ana Carolina também mostrou muita maturidade durante a competição, além dos demais que obtiveram bom desempenho no campeonato. Esses resultados mostram que estamos no caminho certo”, avaliou o técnico da equipe, Bruno Fonseca.

“É motivo de orgulho ver Americana sendo destaque em uma competição com atletas de alto nível. O título do Rodrigo e o pódio da Ana Carolina mostram que o trabalho realizado pela equipe vem dando resultados importantes”, ressaltou o secretário municipal de Esportes, Marcio Leal.

Leia + sobre esportes