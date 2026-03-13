Cachaça falsa- O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) apreendeu, na quinta-feira (5), 7,28 milhões de litros de aguardente de cana e cachaça em um estabelecimento localizado na região de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo.

A fiscalização foi realizada por auditores fiscais federais agropecuários das unidades do Mapa em Ribeirão Preto e em São José do Rio Preto. Durante a ação, foi constatado que o estabelecimento atuava como padronizador e atacadista dessas bebidas sem o devido registro no Ministério, exigido pela legislação.

Como medida cautelar, o Mapa determinou a suspensão temporária das atividades de padronização e do comércio atacadista de cachaça e aguardente.

A decisão foi tomada com base no artigo 198, inciso III, do Decreto nº 12.709/2025, em razão da ausência de registro do estabelecimento junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária.

Também foi lavrado auto de infração pelo exercício das atividades de padronização e comércio atacadista de bebidas sem registro no Mapa. A empresa terá prazo de 20 dias para apresentar defesa administrativa referente às irregularidades constatadas durante a fiscalização.

Onde fica a cachaça?

Os 7,28 milhões de litros de bebidas apreendidos permaneceram armazenados nas instalações da própria empresa, que foi nomeada fiel depositária do produto até a conclusão do processo administrativo.

