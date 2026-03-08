imagem de arquivo

Um homem de 35 anos morreu afogado este domingo na represa de Salto Grande em Americana. Ele chegou a ser resgatado pouco tempo depois do afogamento. A informação foi confirmada em grupo do Corpo de Bombeiros.

Segundo informações colhidas no local, ele estava na beira da água e acabou se afogando.

Vítima do sexo masculino, aparentemente 35 anos, encontrada em menos de 15 minutos, tempo aproximado submerso 45min, socorrida ao HOSPITAL MUNICIPAL onde foi atestado óbito pela médica de plantão.

Outro caso homem afogado ano passado

No ano passado, um caso de afogamento demorou dias para ser concluído. Um homem, a vítima, caiu do jet ski em que estava e foi encontrado dias depois.

Foram dias e equipes voluntárias de buscas para a encontrar a vítima.

