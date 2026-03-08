Kit com motor a gasolina e tanque com capacidade para 400 litros de água reforça o trabalho do órgão no período de estiagem

A Defesa Civil de Nova Odessa recebeu na quinta-feira (5) um novo equipamento para fortalecer o combate a focos de incêndio no município. Trata-se de um kit com motor a gasolina e tanque de 400 litros de água, utilizado principalmente para conter incêndios em vegetação e terrenos, garantindo agilidade no atendimento até a chegada do Corpo de Bombeiros.

O kit, doado pela Defesa Civil do Estado de São Paulo, foi retirado pelos agentes municipais na cidade de Itu, onde está localizada a fábrica Guarani, responsável pela sua fabricação. A partir de agora, Nova Odessa passa a contar agora com dois kits de combate a incêndios, ampliando a capacidade de resposta da cidade, especialmente no período de estiagem, quando os focos de incêndio se tornam mais frequentes.

O coordenador da Defesa Civil Municipal, Vanderlei Vanag, destacou o aumento dos chamados nesta época do ano. “Agora as chuvas começam a cessar, o sol aparece com mais força, o mato fica mais seco, e aí começam os incêndios. Nós estamos nos preparando antes que isso aconteça. Já temos o equipamento pronto para ser usado”, afirmou.

Vanag lembrou ainda que Nova Odessa, por ser uma cidade com muitas áreas verdes, exige atenção redobrada. Ele também faz um apelo à população para que evite práticas que possam provocar incêndios.

“Pedimos que todos fiquem atentos e não coloquem fogo em terrenos ou matos próximos de casa, evitem fumar e jogar bitucas de cigarro em áreas de vegetação, principalmente quem está viajando e joga o cigarro pela janela do carro. Isso pode causar um acidente muito grande. Com a conscientização de todos e com a ajuda da Defesa Civil, nós podemos proteger o meio ambiente. Defesa Civil somos todos nós”, concluiu o coordenador.

Para emergências ou denúncias, a população deve acionar a Defesa Civil Municipal pelo telefone (19) 99523-6418, os Bombeiros Estaduais pelo 193, a Polícia Militar pelo 190 e a GCM (Guarda Civil Municipal) pelos telefones (19) 3466-1900 ou 153. Ou baixe o aplicativo “Bombeiros Emergência”, disponível nas lojas de aplicativos dos dispositivos Android e iOS.