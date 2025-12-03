O homem responsável por atropelar e arrastar Taynara Souza Santos, de 31 anos, por cerca de um quilômetro na Marginal Tietê, afirmou que não conhecia a vítima e que não percebeu que o corpo dela estava preso embaixo do seu carro.

Em depoimento à Polícia Civil Douglas relatou que brigou com o suposto companheiro de Taynara para defender um amigo, identificado como Kauan, que teria se desentendido com este homem que acompanhava a vítima.

O advogado de Douglas Alves da Silva, de 26 anos, preso por tentativa de feminicídio, diz que o suspeito não nega a autoria do crime, mas que nunca chegou a se relacionar com Taynara. “Nunca teve nenhum relacionamento com ela”, afirmou Marcos Tavares Leal.

Defesa diz em briga com outro homem

Segundo a defesa, Douglas se desentendeu com um outro homem, de nome Lucas, no bar onde estavam, na Vila Maria (zona norte), e tomou uma garrafada durante a briga. “Ele então foi embora, pegou o carro e, numa atitude impensada, jogou o carro nele”, afirma Leal. O advogado afirma ainda que Douglas viu que Taynara foi atingida, mas não percebeu que ela continuou presa sob o veículo.

“Ele estava com o vidro fechado, com o som ligado e não teve noção que a menina estava debaixo do carro”, acrescenta o defensor, que diz que Douglas saiu de lá com medo de ser linchado por pessoas que viram a cena.

