O influenciador brasileiro Moisés Leal se tornou o maior vendedor do TikTok Shop Brasil no mês de novembro. O creator aproveitou a Black Friday e teve mais de 64 mil produtos vendidos, faturando mais de R$ 2,5 milhões nos 30 dias do último mês – as vendas renderam cerca de R$ 260 mil em comissões.

Atualmente, Moisés lidera uma comunidade com mais de três mil alunos, onde ensina pessoas comuns a faturarem até R$ 10 mil por mês usando apenas vídeos simples na plataforma. Referência no mercado de social commerce, o criador explica como conquistou esse recorde e revela que trabalhou usando apenas um celular com internet.

“Já tinha recebido um prêmio em outra rede social, me tornando o primeiro brasileiro a ser premiado como melhor vendedor de social commerce através de vídeo. Mas passei a focar só no tiktok usando os métodos que criei para ter o mesmo resultado. Consegui esse resultado sem fazer Live Shop. Desenvolvi um método próprio que me permitiu alcançar o topo de vendas utilizando vídeos UGC (Conteúdo Gerado pelo Usuário) de menos de um minuto. Com essa estratégia, alcancei resultados extraordinários trabalhando menos de três horas por dia, porque domino profundamente aquilo que entrego. E o mais impressionante: realizo todo esse trabalho usando apenas um celular com internet.”, explica.

Ele diz ainda que conquistou esses números sem virar refém do próprio trabalho: “Pelo contrário, me tornei o perfil que mais vendeu na Black Friday sem perder a minha liberdade. Posso ficar dez dias sem gravar nenhum vídeo e, ainda assim, os conteúdos antigos continuam vendendo para mim no TikTok. O modelo de vendas do TikTok me conquistou porque não preciso investir em estoque. Eu apenas vendo. Toda a logística, entrega e garantia ficam por conta da loja e do próprio TikTok”.

Lançado em 2025, o TikTok Shop chegou ao Brasil há poucos meses e tem favorecido, principalmente, pequenos e médios empreendedores. De acordo com dados divulgados pela própria rede social, o formato tem feito sucesso no país; entre maio e setembro, a receita média diária de vendas na plataforma cresceu 26 vezes.

Creators como Moisés estão impulsionando marcas e transformando a dinâmica do varejo, já que o crescimento acelerado do social commerce no país cria oportunidades reais para pessoas comuns gerarem renda. Não à toa, nos primeiros quatro meses da plataforma, o número de criadores que realizam vendas mensais subiu 12 vezes, enquanto o número de lojistas ativos aumentou 11 vezes.

Passada a primeira Black Friday do TikTok Shop no Brasil, em que foram ofertados descontos de até 30% em produtos selecionados durante todo o mês de novembro, a tendência é que a plataforma termine o ano ainda mais forte.

Brasileiro premiado