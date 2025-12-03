Títulos e medalha serão entregues nesta quinta-feira, dia 4, em cerimônia aberta ao público no Clube Recreativo
Em sua última sessão solene do ano, a Câmara Municipal de Sumaré entrega, nesta quinta-feira (4), o Título de Cidadão Sumareense, o Título Benemérito, o Título Honorífico e a Medalha Dorival Gomes Barroca. A cerimônia será realizada no salão social do Clube Recreativo de Sumaré (Av. Rebouças, 863, Centro), a partir das 19h. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.
Ao todo, 33 autoridades e personalidades serão homenageadas, após serem indicadas pelos vereadores e terem seus nomes aprovados em plenário. Quinze delas receberão o Título de Cidadão Sumareense, destinado a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país que tenham prestado relevantes serviços ao município ou à sua população. Outras cinco pessoas serão agraciadas com o Título Benemérito, concedido àquelas que se destacaram nas áreas esportiva, cultural, política, científica ou social em Sumaré. Duas pessoas receberão o Título Honorífico, entregue a personalidades nacionais ou estrangeiras, mundialmente consagradas pelos serviços prestados à humanidade, comprovadamente dignas da honraria.
A Medalha Dorival Gomes Barroca será entregue a 11 homenageados. A honraria destaca artistas, artesãos, escritores e demais profissionais que contribuem para o desenvolvimento cultural em suas diversas linguagens. O nome da medalha é uma homenagem ao maestro Dorival Gomes Barroca, o Pico Barroca, que formou muitos músicos em Sumaré e criou diversos grupos musicais. Após a sua morte, Pico foi homenageado pela Prefeitura, que deu o nome de Dorival Gomes Barroca à Banda Sinfônica Municipal de Sumaré, criada em 1987.
A banda, inclusive, estará presente na cerimônia. Sob a regência do maestro Edson Piza, o grupo apresentará um repertório que combina músicas clássicas, canções natalinas e temas do cancioneiro popular. Pela primeira vez, o evento contará ainda com a participação do coral Colorindo a Mente, regido pelo psicólogo Rafael Augusto Costa. O coral integra o Projeto Colorindo a Mente, iniciativa voluntária que atua em três frentes — música, grupo terapêutico e atividades físicas — para promover saúde mental e bem-estar aos participantes.
Confira os homenageados deste ano:
Título de Cidadão Sumareense
- Aldo Ribeiro Monteiro – indicado pelo vereador Valdir de Oliveira
- Alexandre Rocha Santos Padilha – vereador Geraldo Medeiros
- Antônio de Moura Nicolau – vereador Dudu Lima
- Aparecido Ângelo Gonçalves – vereador Hélio Silva
- Bruno Marcello de Oliveira Lima – vereador Alan Leal
- Dr. Rodrigo Daniel Zanoni – vereador Tavares
- Lindolfo Coelho Rocha – vereador Hélio Silva
- Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi – vereador Welington da Farmácia
- Marcelo Forli Fortuna – vereador Alan Leal
- Marcos Roberto Souza dos Santos – vereador Valdir de Oliveira
- Pastor Carlos Eduardo de Oliveira – vereador Ney do Gás
- Pastor Dário da Silva – vereador Joel Cardoso
- Pastor Marcelo Feltrin Lamen – vereador Ney do Gás
- Pastor Vicente Pedro da Silva – vereador Professor Edinho
- Sheila Fernanda Gomes – vereador Professor Edinho
Título Benemérito
- Eduardo Gigo – indicado pelo vereador Tião Correa
- Ismael Martins – vereador Joel Cardoso
- Rafael Augusto Costa – vereador Hélio Silva
- Rogério dos Santos Pereira – vereador César Bianchi
- Vilson Oschin Alves – vereador Alan Leal
Título Honorífico
- Renate de Carvalho Albrecht – indicada pelo vereador Alan Leal
- Rita de Cássia Gonçales – vereador Tião Correa
Medalha Dorival Gomes Barroca
- Adilson José De Marchi Filho – indicado pelo vereador Rodrigo Digão
- Aléssio Biondo Júnior – vereador Hélio Silva
- Cesarino Carvalho Júnior – vereador Hélio Silva
- Clube do Livro Avalon Book Club, formado por Aline Natália Camargo, Joana Moreira, Juliana Aparecida Rodrigues Rodelli e Miriam Rocha – vereador Dudu Lima
- Gisele dos Santos Alves – vereador César Bianchi
- Pastor Máximo Lacerda Gomes – vereador Professor Edinho
- Paulo Sérgio Medina Cabral – vereador Professor Edinho
- Yara Jaqueline do Nascimento Bueno – vereador Alan Leal