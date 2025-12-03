Títulos e medalha serão entregues nesta quinta-feira, dia 4, em cerimônia aberta ao público no Clube Recreativo

Em sua última sessão solene do ano, a Câmara Municipal de Sumaré entrega, nesta quinta-feira (4), o Título de Cidadão Sumareense, o Título Benemérito, o Título Honorífico e a Medalha Dorival Gomes Barroca. A cerimônia será realizada no salão social do Clube Recreativo de Sumaré (Av. Rebouças, 863, Centro), a partir das 19h. A entrada é gratuita e aberta a toda a população.

Ao todo, 33 autoridades e personalidades serão homenageadas, após serem indicadas pelos vereadores e terem seus nomes aprovados em plenário. Quinze delas receberão o Título de Cidadão Sumareense, destinado a personalidades nacionais ou estrangeiras radicadas no país que tenham prestado relevantes serviços ao município ou à sua população. Outras cinco pessoas serão agraciadas com o Título Benemérito, concedido àquelas que se destacaram nas áreas esportiva, cultural, política, científica ou social em Sumaré. Duas pessoas receberão o Título Honorífico, entregue a personalidades nacionais ou estrangeiras, mundialmente consagradas pelos serviços prestados à humanidade, comprovadamente dignas da honraria.

A Medalha Dorival Gomes Barroca será entregue a 11 homenageados. A honraria destaca artistas, artesãos, escritores e demais profissionais que contribuem para o desenvolvimento cultural em suas diversas linguagens. O nome da medalha é uma homenagem ao maestro Dorival Gomes Barroca, o Pico Barroca, que formou muitos músicos em Sumaré e criou diversos grupos musicais. Após a sua morte, Pico foi homenageado pela Prefeitura, que deu o nome de Dorival Gomes Barroca à Banda Sinfônica Municipal de Sumaré, criada em 1987.

A banda, inclusive, estará presente na cerimônia. Sob a regência do maestro Edson Piza, o grupo apresentará um repertório que combina músicas clássicas, canções natalinas e temas do cancioneiro popular. Pela primeira vez, o evento contará ainda com a participação do coral Colorindo a Mente, regido pelo psicólogo Rafael Augusto Costa. O coral integra o Projeto Colorindo a Mente, iniciativa voluntária que atua em três frentes — música, grupo terapêutico e atividades físicas — para promover saúde mental e bem-estar aos participantes.

Confira os homenageados deste ano:

Título de Cidadão Sumareense

Aldo Ribeiro Monteiro – indicado pelo vereador Valdir de Oliveira

Alexandre Rocha Santos Padilha – vereador Geraldo Medeiros

Antônio de Moura Nicolau – vereador Dudu Lima

Aparecido Ângelo Gonçalves – vereador Hélio Silva

Bruno Marcello de Oliveira Lima – vereador Alan Leal

Dr. Rodrigo Daniel Zanoni – vereador Tavares

Lindolfo Coelho Rocha – vereador Hélio Silva

Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi – vereador Welington da Farmácia

Marcelo Forli Fortuna – vereador Alan Leal

Marcos Roberto Souza dos Santos – vereador Valdir de Oliveira

Pastor Carlos Eduardo de Oliveira – vereador Ney do Gás

Pastor Dário da Silva – vereador Joel Cardoso

Pastor Marcelo Feltrin Lamen – vereador Ney do Gás

Pastor Vicente Pedro da Silva – vereador Professor Edinho

Sheila Fernanda Gomes – vereador Professor Edinho

Título Benemérito

Eduardo Gigo – indicado pelo vereador Tião Correa

Ismael Martins – vereador Joel Cardoso

Rafael Augusto Costa – vereador Hélio Silva

Rogério dos Santos Pereira – vereador César Bianchi

Vilson Oschin Alves – vereador Alan Leal

Título Honorífico

Renate de Carvalho Albrecht – indicada pelo vereador Alan Leal

Rita de Cássia Gonçales – vereador Tião Correa

Medalha Dorival Gomes Barroca