Um homem morreu carbonizado após um incêndio atingir

a casa onde ele morava na Praia dos Namorados em Americana. Outras duas pessoas estavam no imóvel durante o acidente ocorrido na noite deste sábado. Aparecido Pimentel, a vítima, já estava morto no momento da chegada do Corpo de Bombeiros.

O atendimento dos homens do Corpo de Bombeiros começou por volta das a20h20 na rua Nereu Seleghini, 235, Praia dos Namorados.

Foram utilizadas duas viaturas para fazer o controle do fogo e o resgate de eventuais vítimas. Seis bombeiros militares estiveram na ação comandada pelo 1° Tenente PM Brustolin.

Foi registrado que o Tempo resposta das unidades foi de 11 minutos.

Histórico apresentado pelos bombeiros

No local, incêndio em casa térrea (3 cômodos afetados), após a extinção do incêndio foi localizado um corpo carbonizado identificado como APARECIDO PIMENTEL, local deixado em segurança, policiamento acionado. Gerado Vulto.

