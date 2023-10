Homem de 57 tentou beijar garota de 14 a força no mercado

Um Homem de 57 anos foi detido depois

de tentar beijar garota de 14 a força no mercado em Santa Bárbara d’Oeste.

A menor aprendiz de 14 anos informou aos Guardas Municipais que V.M., de 57 anos, a segurou à força e tentou beijá-la. O ataque teria sido testemunhado por outra funcionária, que inclusive impediu que o ato se consumasse.

V. negou qualquer ato ilícito, mas foi abordado e conduzido ao plantão policial onde foi autuado V. pelo crime de importunação sexual,

Leia abaixo o relato da GUARDA CIVIL MUNICIPAL de Santa Bárbara d’Oeste.

APOIO TÁTICO 02

.🚨GCM Siloni

.🚨GCM Sernajoto

.🚨GCM Washington

APOIO TÁTICO 01

.🚨Inspetor Sandrin

.🚨GCM Ferreira

.🚨GCM Edmilson

.📍DATA: 30 de Outubro de 2023

.📍HORA: 21:00

.📍LOCAL: Av. Mogi Guaçu, 1850 – Jardim das Laranjeiras

🛑 Importunação sexual

Foi irradiado pelo CICOMM que pelo comércio situado no local supracitado um indivíduo estaria importunando uma funcionária, sendo assim, esta guarnição deslocou até o estabelecimento e fez contato com a referida, sendo uma menor aprendiz de 14 anos, a qual informou que V.M.S. 57 anos a segurou e tentou beijá-la a força, fato esse testemunhado por outra funcionária, que inclusive impediu que o ato se consumasse. Em diálogo V. negou qualquer ato ilícito. Diante do ocorrido o abordado foi conduzido ao plantão policial, sendo todos os envolvidos ouvidos, e que, após a autoridade tomar ciência dos fatos, autuou V. pelo crime de importunação sexual, este disposto no art. 215-A do código penal, ficando o detido recolhido na cadeia pública do município aguardando audiência de custódia, e a testemunha liberada, bem como a menor a sua genitora.

