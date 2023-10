Novo sistema de gestão hospitalar vai agilizar serviços na Unacon, HM e UPA São José

Um novo sistema de gestão hospitalar, mais moderno e funcional, entrou em operação nesta segunda-feira (30) na Unacon (Unidade de Assistência de Alta Complexidade em Oncologia). Até 30 de novembro, a tecnologia também será implantada no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) São José.

O sistema vai integrar informações e dados das três unidades de saúde administradas pela Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), via gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana. Dessa forma, vai garantir a otimização dos processos administrativos e, consequentemente, agilizar os atendimentos médicos.

Antes de entrar em funcionamento, o sistema passou pelas fases de planejamento, implantação do banco de dados, instalação e treinamento operacional. Nos primeiros meses, a operação do sistema será assistida pela empresa contratada para implementar a ferramenta digital e garantir os resultados.

Além de agilizar o atendimento à população e organizar o fluxo dos processos das alas e departamentos, a solução digital vai aprimorar a gestão dos custos e dos estoques de insumos, medicamentos, materiais e equipamentos médicos. Também vai permitir ações como agendamento, atendimento e fornecimento de laudos via web, geração de relatórios, cadastros e outras tarefas.

“Procuramos todos os dias estabelecer como uma constante o aprimoramento da maneira como os serviços funcionam na nossa cidade, tanto internamente como no atendimento público. Uma gestão inteligente e humana funciona dessa forma, procurando soluções que levem em conta a melhoria do suporte oferecido às pessoas”, diz o prefeito Chico Sardelli.

“Nossa expectativa, sem dúvida, é que esse sistema de gestão hospitalar cause uma verdadeira revolução nas rotinas e no dia a dia do HM de Americana, da Unacon e da UPA São José, integrando processos, sincronizando o funcionamento das três unidades e agilizando os serviços do SUS à população da cidade e região”, avalia Luiz Augusto Bandeira, diretor da SCMC em Americana.

Um dos principais benefícios do projeto, salienta Bandeira, será o prontuário eletrônico unificado. A ferramenta permitirá reunir, em um só arquivo digital, informações sobre o paciente referentes a atendimentos nas três unidades.

“Eu fico muito feliz em ver que este sistema está sendo implantado nessa área da assistência do município. A nossa meta é tornar a rede de saúde 100% digital e estamos trabalhando para que isso aconteça em breve. Com certeza, o sistema vai proporcionar grandes melhorias no atendimento à população, porque ele integra informações, otimiza e agiliza todos os processos e serviços”, esclarece o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.