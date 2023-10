Em um mundo onde a liberdade sexual e a aceitação do próprio corpo são cruciais, a sexóloga Li Rocha, embaixadora da Rilex, a 3ª maior empresa de preservativos do Brasil, destaca a persistente recusa das mulheres em explorar seu próprio prazer. Diversos fatores, incluindo vergonha, falta de educação sexual, cultura e repressão parental, ainda contribuem para que muitas mulheres evitem o auto toque e o autoconhecimento. Em resposta a essa questão, a especialista enfatiza a importância do autoconhecimento como um passo fundamental em direção ao apoderamento feminino.

O autoconhecimento não é apenas um processo introspectivo, mas também uma jornada para cultivar o amor-próprio, a autoestima e a autoconfiança. É a chave para colocar a mulher no controle de sua própria vida sexual, permitindo que ela fale abertamente sobre suas necessidades e desejos sem medo de julgamentos ou tabus.



Para aquelas que desejam explorar e promover seu próprio prazer, a sexóloga Li Rocha e outros especialistas recomendam algumas abordagens práticas, como falar sobre sexualidade feminina em um ambiente seguro e livre de julgamentos pode ser transformador. “Compartilhar experiências com outras mulheres pode oferecer insights valiosos e promover a compreensão mútua, buscar informações sobre a anatomia e fisiologia feminina é essencial. Entender o próprio corpo é o primeiro passo para explorar suas zonas erógenas e descobrir o que traz prazer”, comenta.

Fisioterapeutas pélvicos e outros especialistas em sexualidade podem fornecer orientações personalizadas, esclarecer dúvidas e oferecer sugestões sobre técnicas que podem aumentar o prazer sexual. O autoconhecimento encoraja a experimentação. Conhecer suas preferências permite que a mulher descubra diferentes técnicas e práticas que podem enriquecer sua vida sexual. Por isso, ao compreender seus desejos e fantasias, a mulher se sente mais à vontade para expressar suas preferências, facilitando uma conexão mais íntima durante o sexo. Isso acaba servindo como um incentiva para a mulher experimentar diversas técnicas e práticas, enriquecendo sua vida sexual e proporcionando uma experiência mais gratificante.

Promovendo o autoconhecimento e encorajando discussões abertas sobre o prazer feminino, a Rilex busca contribuir para um ambiente mais saudável e empoderado para todas as mulheres. É fundamental reconhecer que o prazer feminino é um direito e uma parte natural da experiência humana.

