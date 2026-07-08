Veículo havia sido furtado em Piracicaba horas antes; suspeito confessou o crime e também era procurado pela Justiça

Um homem de 21 anos foi preso na manhã desta terça-feira (8) em Americana após ser flagrado conduzindo uma caminhonete furtada com placas adulteradas. A ocorrência foi atendida por equipes da 1ª Companhia do 19º Batalhão da Polícia Militar do Interior (BPM/I) e terminou com a recuperação do veículo e a prisão do suspeito, que também era procurado pela Justiça.

De acordo com a Polícia Militar, a ação teve início após o COPOM informar que uma caminhonete Fiat Toro, de cor cinza, furtada na manhã do mesmo dia em Piracicaba, seguia pela Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304) em direção a Americana, já com placas adulteradas.

Com base nas informações, os policiais iniciaram patrulhamento e localizaram o veículo já em Americana. Ao perceber a aproximação das viaturas, o condutor entrou no bairro Jardim dos Lírios, abandonou a caminhonete e fugiu a pé acompanhado de uma mulher.

Fuga

Testemunhas indicaram as características do casal e a direção da fuga, permitindo que as equipes localizassem os dois pouco tempo depois.

Durante a abordagem, o homem confessou que conduzia a caminhonete furtada e informou ainda que estava na condição de procurado pela Justiça. Já a mulher relatou aos policiais que havia sido abordada pelo suspeito e apenas o acompanhava.

Os envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia. Após a análise da ocorrência, a autoridade policial ratificou a prisão do homem pelos crimes de furto de veículo e adulteração de sinais identificadores de veículo automotor. Ele permaneceu à disposição da Justiça. A mulher foi ouvida e liberada por não haver indícios de participação no crime.