A Paróquia São Camilo de Lellis, localizada na Rua Antônio Gaiola, 470, no bairro Santa Cruz, em Americana, inicia nesta quarta-feira, 08 de julho, a tradicional Setena em honra a São Camilo de Lellis, um tempo especial de oração, fé e esperança que se estenderá até o dia 14 de julho, data em que a Igreja celebra a memória litúrgica do santo.

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Durante os sete dias, a comunidade receberá sacerdotes de diversas paróquias da cidade para a celebração das Santas Missas. Presidirão as celebrações:

08 de julho – Padre Antônio Carlos de Almeida (Paróquia São Francisco de Assis);

– Padre Antônio Carlos de Almeida (Paróquia São Francisco de Assis); 09 de julho – Padre Vilson Ap. Pereira Junior (Santuário Senhor Bom Jesus dos Aflitos);

– Padre Vilson Ap. Pereira Junior (Santuário Senhor Bom Jesus dos Aflitos); 10 de julho – Padre Willian Bento (Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte Santo);

– Padre Willian Bento (Paróquia Senhor Bom Jesus do Monte Santo); 11 de julho – Padre Thiago (Paróquia São Vito);

– Padre Thiago (Paróquia São Vito); 12 de julho – Padre Élcio (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro);

– Padre Élcio (Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro); 13 de julho – Padre Robson (Paróquia São José);

– Padre Robson (Paróquia São José); 14 de julho – Padre Luis Ferreira Casimiro Jr., pároco da Paróquia São Camilo de Lellis, que presidirá as celebrações de encerramento da Setena.

Conhecido como o padroeiro dos enfermos, dos hospitais e dos profissionais da saúde, São Camilo de Lellis dedicou sua vida ao cuidado dos doentes, enxergando em cada enfermo o próprio Cristo. Em uma época marcada por guerras, epidemias e abandono, revolucionou o atendimento aos enfermos ao defender que eles fossem tratados com competência, respeito, dignidade e, acima de tudo, amor. Seu testemunho continua inspirando médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, dentistas, cuidadores e todos aqueles que colocam sua vocação a serviço da vida.

A Setena será um momento de intensa espiritualidade, reunindo a comunidade para pedir a Deus a cura física, emocional e espiritual dos enfermos, além de graças e proteção para todos os profissionais da saúde, cuidadores, voluntários e familiares que diariamente se dedicam ao cuidado do próximo.

O ponto alto das celebrações acontecerá no dia 14 de julho, quando a Paróquia promoverá duas celebrações especiais. Às 12h, será celebrada a Santa Missa pelos Enfermos, com a administração do Sacramento da Unção dos Enfermos. A comunidade faz um convite especial para que familiares tragam seus entes queridos que estejam enfermos, idosos ou enfrentando alguma enfermidade séria, para que possam receber este sacramento, sinal da presença consoladora de Cristo, que fortalece os doentes e lhes concede a graça necessária para enfrentar o sofrimento com esperança.

Já às 19h30, será celebrada a Santa Missa Solene em honra a São Camilo de Lellis, com uma bênção especial a todos os profissionais da área da saúde. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, psicólogos, farmacêuticos, dentistas, cuidadores, socorristas, recepcionistas, equipes hospitalares e todos aqueles que trabalham promovendo a vida e o cuidado ao próximo são convidados a participar desta celebração, na qual a Igreja rezará de modo especial por sua missão, pedindo que Deus continue fortalecendo suas mãos, iluminando suas decisões e recompensando sua dedicação.

Mais do que uma festa do padroeiro, a Setena é um convite para renovar a esperança, fortalecer a fé e experimentar o amor de Deus por meio da intercessão de São Camilo de Lellis. Toda a população de Americana e região é convidada a participar deste tempo de oração, levando suas intenções, agradecimentos e pedidos de cura, confiando que Deus continua agindo na vida daqueles que Nele depositam sua esperança.

Setena em honra a São Camilo de Lellis

Data: 08 a 14 de julho de 2026

Local: Paróquia São Camilo de Lellis

Endereço: Rua Antônio Gaiola, 470 – Bairro Santa Cruz – Americana/SP

Celebrações especiais do dia 14 de julho:

12h – Santa Missa pelos Enfermos, com administração do Sacramento da Unção dos Enfermos;

– Santa Missa pelos Enfermos, com administração do Sacramento da Unção dos Enfermos; 19h30 – Santa Missa Solene em honra a São Camilo de Lellis, com bênção especial aos profissionais da área da saúde.