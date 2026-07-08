Avança drenagem nas obras de pavimentação no Jardim Adélia (SBO)

As obras de pavimentação das ruas Jaguariúna, Ipeúna e Itupeva, entre os bairros Jardim Adélia e Jardim Adélia II, avançam com a execução do sistema de drenagem. A intervenção atende a uma demanda histórica da população e representa a realização de um sonho aguardado há cerca de 30 anos pelos moradores da região.

Nesta etapa, as equipes realizam a escavação de valas, o assentamento de tubulações, a construção de poços de visita e a implantação do reservatório de detenção, estrutura responsável por auxiliar no escoamento das águas pluviais e reduzir o impacto hidráulico nas redes existentes.

Antes do início desta fase, já foram executadas as sondagens para identificação de possíveis interferências com as redes de água e esgoto. Também foram realizados a limpeza da área, com remoção da camada de solo inservível, o corte para acerto de greide, a demarcação da área de intervenção, a marcação do reservatório de detenção e a supressão da vegetação conflitante com a obra.

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Investimento

Com investimento de R$ 1,9 milhão, o projeto contempla a execução de 5.182,84 metros quadrados de pavimentação, além da implantação da rede de drenagem e de calçadas, sinalização vertical e horizontal e acessibilidade.

Após concluída, a obra promoverá a ligação da região com a Avenida da Amizade, ampliando a mobilidade urbana, melhorando o acesso entre os bairros e proporcionando mais infraestrutura, segurança e qualidade de vida.

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